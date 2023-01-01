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Oğluna Vereceği İsmi Duyurdu!

Avukat Çağla Gizem Çelik ile dünyaevine giren Ahmet Kural, müjdeli haberi duyurdu.

  1. Avukat Çağla Gizem Çelik ile dünyaevine giren Ahmet Kural, müjdeli haberi duyurdu. İlk kez anne- baba olmanın heyecanını yaşayan çift, oğullarının adını açıkladı.Avukat Çağla Gizem Çelik ile dünyaevine giren Ahmet Kural, müjdeli haberi duyurdu. İlk kez anne- baba olmanın heyecanını yaşayan çift, oğullarının adını açıkladı.

    Avukat Çağla Gizem Çelik ile dünyaevine giren Ahmet Kural, müjdeli haberi duyurdu. İlk kez anne- baba olmanın heyecanını yaşayan çift, oğullarının adını açıkladı.Avukat Çağla Gizem Çelik ile dünyaevine giren Ahmet Kural, müjdeli haberi duyurdu. İlk kez anne- baba olmanın heyecanını yaşayan çift, oğullarının adını açıkladı.

  2. Yakın dostlarıyla birlikte Bodrumda avukat Çağla Gizem Çelik'le dünyaevine giren Ahmet Kural, kısa bir süre önce bebek beklediklerini duyurmuştu.

    Yakın dostlarıyla birlikte Bodrumda avukat Çağla Gizem Çelik'le dünyaevine giren Ahmet Kural, kısa bir süre önce bebek beklediklerini duyurmuştu.

  3. Anne- baba olmanın heyecanını ilk kez tadacak olan çift, oğullarının ismini açıkladı.

    Anne- baba olmanın heyecanını ilk kez tadacak olan çift, oğullarının ismini açıkladı.

  4. Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece programına katılan Ahmet Kural, özel hayatından bahsetti.

    Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece programına katılan Ahmet Kural, özel hayatından bahsetti.

  5. Baba olacağını söyleyen Kural, "İnşallah baba olacağım. Beşinci aya girdi. Erkek olacak. İnşallah sağlıklı sıhhatli doğar" dedi.

    Baba olacağını söyleyen Kural, "İnşallah baba olacağım. Beşinci aya girdi. Erkek olacak. İnşallah sağlıklı sıhhatli doğar" dedi.

  6. OĞLUNA KOYACAĞI İSMİ AÇIKLADI

    OĞLUNA KOYACAĞI İSMİ AÇIKLADI

  7. Kız çocuğu istediğinin de altını çizen Kural, Daha doğmadan büyük bir heyecan sardı bizi. Kalabalık ve çocuğu bol olan ailelerde yetiştik. Çok istiyoruz ama kesin değil. Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal'den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur.' dedi.

    Kız çocuğu istediğinin de altını çizen Kural, Daha doğmadan büyük bir heyecan sardı bizi. Kalabalık ve çocuğu bol olan ailelerde yetiştik. Çok istiyoruz ama kesin değil. Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal'den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur.' dedi.