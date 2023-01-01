Oğluna Vereceği İsmi Duyurdu!

Kız çocuğu istediğinin de altını çizen Kural, Daha doğmadan büyük bir heyecan sardı bizi. Kalabalık ve çocuğu bol olan ailelerde yetiştik. Çok istiyoruz ama kesin değil. Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal'den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur.' dedi.