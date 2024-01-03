Aralık Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanacak?
TÜİK açıklaması bekleniyor
-
2023 Aralık ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Emekli ve memur zammında belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından son 6 aylık enflasyon rakamları verisi belli olacak. İşte, TÜİK'in enflasyonu açıklayacağı tarih...
-
ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
-
KASIM ENFLASYON RAKAMLARI Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasımda en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.
-
TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98'e yükseldi. Yurt içi ÜFE kasımda yüzde 2,81, yıllık bazda yüzde 42,25 oldu.