Yapay Zeka 3 Büyük Arkeolojik Gizemi Çözebilir

BİLİNMEYEN BİR DİLİ ÇÖZMEK Bilinmeyen dillerin dünyadaki en ünlü örnekleri arasında, ''Linear A'' dilinde yazılmış taşlar ve tabletler var. Bu dil, Kral Minos'un liderliğindeki bir Tunç Çağı krallığı olan Minos Uygarlığının kullandığı ana yazı olarak kabul ediliyor. Linear A dilindeki bin 400 tabletin tarihi M.Ö. 1800'e kadar uzanıyor ve birçok çabaya rağmen asla çözülemedi. Bölgedeki tabletlerde bulunan ve daha yeni bir yazı olan Linear B, 1953'te kırıldı. MIT ve Google'ın AI laboratuvarı Deepmind'dan araştırmacılar, Linear B'deki metinleri otomatik olarak çevirmek için yapay zekayı kullandılar. Bu ilk kez yapıldı ve yapay zekanın bir gün Linear A'daki metinleri çözebileceğine dair umutları ateşledi. MIT ve Deepmind'dan bir ekip, farklı diller arasındaki ilişkileri keşfederek kayıp dilleri çözebilecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.