Sağanak Sonrası İzmir'de Denizin Rengi Değişti
İzmir'de dün akşamdan itibaren aralıklarla etkisini sürdüren sağanakla körfez, çamur rengine döndü. Sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su, İzmir Körfezi'nin rengini değiştirdi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı İzmir'de saat 03.00 itibarıyla şiddetli sağanak ve fırtına etkili oldu.
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Öğle saatlerine kadar aralıklarla devam eden sağanağın ardından İzmir Körfezi, çamur rengine büründü.
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Yağmur sonrası derelerden akan çamurlu su, İzmir Körfezi'nin rengini değiştirdi.
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Kentte sağanağın saat 21.00'e kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.
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