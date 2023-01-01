Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
İstanbul Maltepe'de park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı, otomobil kullanılamaz hale geldi.
-
Yangın, saat 12.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Sarmaşık Sokak?ta meydana geldi.
-
İddiaya göre; Muhammet Çelik aracını park ederek evine gitti. Bir süre sonra park halindeki otomobilin motor kısmı yanmaya başladı.
-
Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürmek için çalışma başlattı.
-
Otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
-
İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.