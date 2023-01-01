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Doğalgaz Patlamasında 14 Daire Hasar Gördü

Kars'ta 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede doğalgaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada yaralanan 6 kişiden 5'i taburcu edildi.

  1. Dün öğle saatlerinde, Şehitler Mahallesi Ahmet Arslan Bulvarı Ömür Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında patlama oldu.

    Dün öğle saatlerinde, Şehitler Mahallesi Ahmet Arslan Bulvarı Ömür Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında patlama oldu.

  2. Gaz sıkışması nedeniyle gerçekleşen patlamada, binayı saran alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamanın boş dairede olduğu öğrenilirken binada bulunan Şirin Şevval Kaymaz (20), Elif Yılmaz (21), Halil Karabay (23), Fatih Can Yılmaz (27), Fatma Başkurtlu (61) ve Yahya Başkurtlu (63) yaralandı.

    Gaz sıkışması nedeniyle gerçekleşen patlamada, binayı saran alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamanın boş dairede olduğu öğrenilirken binada bulunan Şirin Şevval Kaymaz (20), Elif Yılmaz (21), Halil Karabay (23), Fatih Can Yılmaz (27), Fatma Başkurtlu (61) ve Yahya Başkurtlu (63) yaralandı.

  3. Polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle binayı boşalttı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Halil Karabay, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne, diğer yaralılar ise Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle binayı boşalttı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Halil Karabay, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne, diğer yaralılar ise Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  4. ERZURUM'A SEVK EDİLDİ Vücudunda üçüncü derece yanık bulunan Halil Karabay, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Anestezi Servisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Diğer yaralılar ise hastanedeki müdahalelerin ardından taburcu edildi.

    ERZURUM'A SEVK EDİLDİ Vücudunda üçüncü derece yanık bulunan Halil Karabay, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Anestezi Servisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Diğer yaralılar ise hastanedeki müdahalelerin ardından taburcu edildi.

  5. Polis bina çevresinde güvenlik önlemi alırken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı. Binada yaşayan çoğu kişinin memuriyet nedeniyle mesaide olduğu saatlerde patlamanın gerçekleşmesinin, olası faciayı önlediği öğrenildi. Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 14 dairede hasar oluştuğunu tespit etti.

    Polis bina çevresinde güvenlik önlemi alırken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı. Binada yaşayan çoğu kişinin memuriyet nedeniyle mesaide olduğu saatlerde patlamanın gerçekleşmesinin, olası faciayı önlediği öğrenildi. Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 14 dairede hasar oluştuğunu tespit etti.