Doğalgaz Patlamasında 14 Daire Hasar Gördü

Polis bina çevresinde güvenlik önlemi alırken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı. Binada yaşayan çoğu kişinin memuriyet nedeniyle mesaide olduğu saatlerde patlamanın gerçekleşmesinin, olası faciayı önlediği öğrenildi. Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 14 dairede hasar oluştuğunu tespit etti.