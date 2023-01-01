Trakya'daki Barajlarda Doluluk Oranı Arttı

Şaylan, "Sadece Kırklareli'nde barajlarımıza yaklaşık 13 milyon metreküp su geldi bir ay içinde. Bu da önümüzdeki sene için ekilecek olan ürünlerle ilgili çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Barajlarda içme suyu ve sulama suyuyla ilgili bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum." dedi.