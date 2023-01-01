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Türkiye'nin Yazılımcıları Bursa'dan Yetişiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerini başlatarak yazılımcı olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor. 

  1. Yerli ve millî teknoloji hamlesini desteklemek amacıyla, girişimci adayı gençler ve girişimciler için B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi?ni hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ?Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı? eğitimlerini başlatarak yazılımcı olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor.&#8232;

    Yerli ve millî teknoloji hamlesini desteklemek amacıyla, girişimci adayı gençler ve girişimciler için B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi?ni hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ?Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı? eğitimlerini başlatarak yazılımcı olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor. 

  2. Akıllı şehircilik alanında sürdürülebilir insan kaynağının yetiştirilmesi, aynı zamanda yerli ve millî teknoloji üretilmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, girişimcilerin bilgi teknolojileri alanındaki kapasitelerini geliştirerek hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlaması amacıyla Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı? eğitimlerine start verdi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi?ndeki tanıtım toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş?ın yanı sıra eğitime kabul edilen yüzlerce genç katıldı.&#8232;

    Akıllı şehircilik alanında sürdürülebilir insan kaynağının yetiştirilmesi, aynı zamanda yerli ve millî teknoloji üretilmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, girişimcilerin bilgi teknolojileri alanındaki kapasitelerini geliştirerek hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlaması amacıyla Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı? eğitimlerine start verdi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi?ndeki tanıtım toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş?ın yanı sıra eğitime kabul edilen yüzlerce genç katıldı. 

  3. ?Unicornlar çıkmasını istiyoruz?<br>&#8232;Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üniversite yıllarına ait bir anısını anlatarak konuşmasına başladı. Üniversitedeki bilgi işlem dersinin vizesinde ve finalinde 100 almasına rağmen hiç bilgisayar görmediğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, gittiği bilgisayar kursunda bilgisayarla tanıştığını belirtti. Gelinen noktanın artık baş döndürücü olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Başkan Aktaş, ?Bizim şehrimizden unicornlar çıkmasını istiyoruz. Bizim teknoloji üretmemiz gerekiyor. Katma değerli işler yapmalıyız. Code 16 sayesinde şehre değer katacak yeni arkadaşlar yetişsin istiyoruz. Bilim ve teknoloji konusunda Bursa, Türkiye?nin öncü şehirlerinden bir tanesi. Göreve geldikten sonra ?Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığı?nı kurduk. Science Expo Bilim Şenliği, Mobilfest, Robokod Kodlama Eğitimi, bilişim sınıflarının kurulması, Astrofest, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi çalışmalarımızdan bazıları. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, şehrin önemli kazanımlarından bir tanesidir. Bizim vizyon projemiz olan ?Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi? de Türkiye?nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine hız kazandırmayı ve bu kapsamdaki ilk örnek olarak bütün Türkiye?ye model olmayı hedefleyen bir merkez? dedi.&#8232;

    ?Unicornlar çıkmasını istiyoruz?
     Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üniversite yıllarına ait bir anısını anlatarak konuşmasına başladı. Üniversitedeki bilgi işlem dersinin vizesinde ve finalinde 100 almasına rağmen hiç bilgisayar görmediğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, gittiği bilgisayar kursunda bilgisayarla tanıştığını belirtti. Gelinen noktanın artık baş döndürücü olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Başkan Aktaş, ?Bizim şehrimizden unicornlar çıkmasını istiyoruz. Bizim teknoloji üretmemiz gerekiyor. Katma değerli işler yapmalıyız. Code 16 sayesinde şehre değer katacak yeni arkadaşlar yetişsin istiyoruz. Bilim ve teknoloji konusunda Bursa, Türkiye?nin öncü şehirlerinden bir tanesi. Göreve geldikten sonra ?Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığı?nı kurduk. Science Expo Bilim Şenliği, Mobilfest, Robokod Kodlama Eğitimi, bilişim sınıflarının kurulması, Astrofest, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi çalışmalarımızdan bazıları. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, şehrin önemli kazanımlarından bir tanesidir. Bizim vizyon projemiz olan ?Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi? de Türkiye?nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine hız kazandırmayı ve bu kapsamdaki ilk örnek olarak bütün Türkiye?ye model olmayı hedefleyen bir merkez? dedi. 

  4. &#8232;?Geleceğinize katkı sunuyoruz?&#8232;<br>Türkiye?nin yazılımcılara çok fazla ihtiyaç duyduğunu dile getiren Başkan Aktaş, akıllı şehircilik uygulamalarıyla Bursa?yı daha yaşanabilir hale getirmeyi arzuladıklarını anlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Akademisi?nin tasarladığı Code16 yazılımcı yetiştirme programının, yazılım sektörüne adım atmada ve kariyerleri bu alanda geliştirmede önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, ?Code16 yazılımcı yetiştirme programıyla şehir yönetimi, ulaşım, enerji, çevre ve diğer akıllı şehircilik alanlarındaki ihtiyaçlara yönelik çözümler üretebilecek yetenekli yazılımcıların yetiştirilmesini hedefliyoruz. Program süresince akıllı şehircilik alanında gerçek projeler geliştirerek, bu alandaki bilgi ve becerilerinizi arttırma şansı bulacaksınız. Ayrıca, takım çalışması becerilerinizi geliştirerek gerçek proje deneyimleri edineceksiniz. Code16 programlarımız kapsamında oyun akademisi ile oyun geliştirme yeteneklerinizi desteklerken, temel seviye ve ileri seviye yazılım akademisi seçeneklerimiz ile sıfırdan yazılım ve kodlama alanında kendinizi geliştirebileceksiniz. Üç ay boyunca, her hafta, alanında uzman isimlerle tanışacak ve mentorluk desteğiyle profesyonel eğitmenlerden istifade edebileceksiniz."

     ?Geleceğinize katkı sunuyoruz? 
    Türkiye?nin yazılımcılara çok fazla ihtiyaç duyduğunu dile getiren Başkan Aktaş, akıllı şehircilik uygulamalarıyla Bursa?yı daha yaşanabilir hale getirmeyi arzuladıklarını anlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Akademisi?nin tasarladığı Code16 yazılımcı yetiştirme programının, yazılım sektörüne adım atmada ve kariyerleri bu alanda geliştirmede önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, ?Code16 yazılımcı yetiştirme programıyla şehir yönetimi, ulaşım, enerji, çevre ve diğer akıllı şehircilik alanlarındaki ihtiyaçlara yönelik çözümler üretebilecek yetenekli yazılımcıların yetiştirilmesini hedefliyoruz. Program süresince akıllı şehircilik alanında gerçek projeler geliştirerek, bu alandaki bilgi ve becerilerinizi arttırma şansı bulacaksınız. Ayrıca, takım çalışması becerilerinizi geliştirerek gerçek proje deneyimleri edineceksiniz. Code16 programlarımız kapsamında oyun akademisi ile oyun geliştirme yeteneklerinizi desteklerken, temel seviye ve ileri seviye yazılım akademisi seçeneklerimiz ile sıfırdan yazılım ve kodlama alanında kendinizi geliştirebileceksiniz. Üç ay boyunca, her hafta, alanında uzman isimlerle tanışacak ve mentorluk desteğiyle profesyonel eğitmenlerden istifade edebileceksiniz."

  5. Bütün birimlerimizle sizlerin yanında yer alıp geleceğinize katkı sunuyoruz. Yüksek teknolojiyi yakalamak adına yeni unicornlar çıkarmalıyız ve farkındalık ortaya koymalıyız. Sürecinize destek vermek kurum olarak bizleri de mutlu edecektir? diye konuştu.&#8232;

    Bütün birimlerimizle sizlerin yanında yer alıp geleceğinize katkı sunuyoruz. Yüksek teknolojiyi yakalamak adına yeni unicornlar çıkarmalıyız ve farkındalık ortaya koymalıyız. Sürecinize destek vermek kurum olarak bizleri de mutlu edecektir? diye konuştu. 

  6. Üretken Akademi?nin kurucu ortaklarından Kadir Can Kırkoyun da program hakkında bilgilendirme yaptı. Yazılım ve oyun işinin aslında belediyelerde yeni bir konu olduğunu söyleyen Kırkoyun, Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin bu anlamda Türkiye?deki öncü kurumlardan birisi olduğunu belirtti. Yaptığı çalışmalarla çok sayıda kuruma ve kuruluşa örnek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş?a ve ekibine teşekkür eden Kırkoyun, gençleri birçok güzel çalışmanın beklediğini de ifade etti. Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı?na herkesi kabul etmediklerini anlatan Kırkoyun, ?Başvuru sırasında ?neden bu programa katılmak istiyorsunuz?? diye sorduk. Hangi bölümden mezun, kaç yaşında gibi kriterlere bakmadık. Bu programı tamamlamak için yeterli motivasyona sahip olup olmadığına baktık. 2000?i aşkın başvuru arasından 700 kişiyi bu programa seçtik. Sizleri bu yüzden tebrik ediyorum. Eğitimler boyunca iş dünyasında farklı olmayı ve öne çıkmayı öğreneceksiniz. Sizleri desteklemek adına mekanizmalar inşa ettik. Programın herkese faydalı olmasını diliyorum? dedi.&#8232;&#8232;<br>Program, söyleşi bölümüyle devam etti.

    Üretken Akademi?nin kurucu ortaklarından Kadir Can Kırkoyun da program hakkında bilgilendirme yaptı. Yazılım ve oyun işinin aslında belediyelerde yeni bir konu olduğunu söyleyen Kırkoyun, Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin bu anlamda Türkiye?deki öncü kurumlardan birisi olduğunu belirtti. Yaptığı çalışmalarla çok sayıda kuruma ve kuruluşa örnek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş?a ve ekibine teşekkür eden Kırkoyun, gençleri birçok güzel çalışmanın beklediğini de ifade etti. Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı?na herkesi kabul etmediklerini anlatan Kırkoyun, ?Başvuru sırasında ?neden bu programa katılmak istiyorsunuz?? diye sorduk. Hangi bölümden mezun, kaç yaşında gibi kriterlere bakmadık. Bu programı tamamlamak için yeterli motivasyona sahip olup olmadığına baktık. 2000?i aşkın başvuru arasından 700 kişiyi bu programa seçtik. Sizleri bu yüzden tebrik ediyorum. Eğitimler boyunca iş dünyasında farklı olmayı ve öne çıkmayı öğreneceksiniz. Sizleri desteklemek adına mekanizmalar inşa ettik. Programın herkese faydalı olmasını diliyorum? dedi.  
    Program, söyleşi bölümüyle devam etti.