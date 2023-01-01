Türkiye'nin Yazılımcıları Bursa'dan Yetişiyor

Üretken Akademi?nin kurucu ortaklarından Kadir Can Kırkoyun da program hakkında bilgilendirme yaptı. Yazılım ve oyun işinin aslında belediyelerde yeni bir konu olduğunu söyleyen Kırkoyun, Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin bu anlamda Türkiye?deki öncü kurumlardan birisi olduğunu belirtti. Yaptığı çalışmalarla çok sayıda kuruma ve kuruluşa örnek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş?a ve ekibine teşekkür eden Kırkoyun, gençleri birçok güzel çalışmanın beklediğini de ifade etti. Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı?na herkesi kabul etmediklerini anlatan Kırkoyun, ?Başvuru sırasında ?neden bu programa katılmak istiyorsunuz?? diye sorduk. Hangi bölümden mezun, kaç yaşında gibi kriterlere bakmadık. Bu programı tamamlamak için yeterli motivasyona sahip olup olmadığına baktık. 2000?i aşkın başvuru arasından 700 kişiyi bu programa seçtik. Sizleri bu yüzden tebrik ediyorum. Eğitimler boyunca iş dünyasında farklı olmayı ve öne çıkmayı öğreneceksiniz. Sizleri desteklemek adına mekanizmalar inşa ettik. Programın herkese faydalı olmasını diliyorum? dedi.

Program, söyleşi bölümüyle devam etti.