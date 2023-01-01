X'te En Çok Takipçiye Sahip Kullanıcılar
İşte zirvenin sahibi
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Geçen yıl ünlü girişimci Elon Musk'a satılan Twitter, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olarak biliniyor. Platformun milyarlarca kullanıcısı bulunuyor. İşte Twitter'da en çok takipçiye sahip kullanıcılar...
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girişimci Elon Musk'a satılan Twitter, daha sonra X olarak adlandırıldı. X, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olarak biliniyor.
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Platformun milyarlarca kullanıcısı bulunuyor.
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Peki X (Twitter) platformunda en çok takipçiye sahip kullanıcılar kimler? İşte liste
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İşte en çok takipçiye sahip X (Twitter) kullanıcıları:
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Listenin birinci sırasında iş insanı Elon Musk'ın olduğunu görüyoruz. 166 milyondan fazla takipçisi var.
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Hemen ardından onu eski ABD Başkanı Barack Obama takip ediyor. Obama ise 131 milyondan fazla takipçiye sahip.
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Sıralamanın üçüncü ve dördüncü sırasında ise ünlü şarkıcı Justin Bieber ve futbolcu Cristiano Ronaldo'nun olduğunu görüyoruz.
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İkisinin takipçi sayısı ise sırasıyla 111 milyon ve 110 milyondan fazla. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz
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