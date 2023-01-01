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X'te En Çok Takipçiye Sahip Kullanıcılar

İşte zirvenin sahibi

  1. Geçen yıl ünlü girişimci Elon Musk'a satılan Twitter, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olarak biliniyor. Platformun milyarlarca kullanıcısı bulunuyor. İşte Twitter'da en çok takipçiye sahip kullanıcılar...

    Geçen yıl ünlü girişimci Elon Musk'a satılan Twitter, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olarak biliniyor. Platformun milyarlarca kullanıcısı bulunuyor. İşte Twitter'da en çok takipçiye sahip kullanıcılar...

  2. girişimci Elon Musk'a satılan Twitter, daha sonra X olarak adlandırıldı. X, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olarak biliniyor.

    girişimci Elon Musk'a satılan Twitter, daha sonra X olarak adlandırıldı. X, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olarak biliniyor.

  3. Platformun milyarlarca kullanıcısı bulunuyor.

    Platformun milyarlarca kullanıcısı bulunuyor.

  4. Peki X (Twitter) platformunda en çok takipçiye sahip kullanıcılar kimler? İşte liste

    Peki X (Twitter) platformunda en çok takipçiye sahip kullanıcılar kimler? İşte liste

  5. İşte en çok takipçiye sahip X (Twitter) kullanıcıları:

    İşte en çok takipçiye sahip X (Twitter) kullanıcıları:

  6. Listenin birinci sırasında iş insanı Elon Musk'ın olduğunu görüyoruz. 166 milyondan fazla takipçisi var.

    Listenin birinci sırasında iş insanı Elon Musk'ın olduğunu görüyoruz. 166 milyondan fazla takipçisi var.

  7. Hemen ardından onu eski ABD Başkanı Barack Obama takip ediyor. Obama ise 131 milyondan fazla takipçiye sahip.

    Hemen ardından onu eski ABD Başkanı Barack Obama takip ediyor. Obama ise 131 milyondan fazla takipçiye sahip.

  8. Sıralamanın üçüncü ve dördüncü sırasında ise ünlü şarkıcı Justin Bieber ve futbolcu Cristiano Ronaldo'nun olduğunu görüyoruz.

    Sıralamanın üçüncü ve dördüncü sırasında ise ünlü şarkıcı Justin Bieber ve futbolcu Cristiano Ronaldo'nun olduğunu görüyoruz.

  9. İkisinin takipçi sayısı ise sırasıyla 111 milyon ve 110 milyondan fazla. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz

    İkisinin takipçi sayısı ise sırasıyla 111 milyon ve 110 milyondan fazla. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz