Bursa'da 150 Bin Lira Cinayeti
Bursa'da Yakup Karataş?ın silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
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Bursa?da Yakup Karataş isimli kişinin öldürüldüğü olayın, 150 bin lira borç nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı. Olay, 20 Aralık günü saat 00.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi?nde meydana geldi. Nilüfer Caddesi?nde ardı ardına silah sesleri gelmesi üzerine dışarı çıkan mahalle sakinleri, bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan sorgulamada, yaralının Yakup Karataş olduğu belirlendi. Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Olayın ardından soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
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Yapılan incelemelerin ardından olayı Batuhan K., Rıdvan G., Kemal K., Aygün T., Tayfun E. ve Enes T.?nin gerçekleştirdiği belirlendi. İkamet adresleri tespit edilen 6 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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150 BİN LİRAYI ÖDEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ Şüphelilerden Batuhan K.?nin., emniyetteki ifadesinde, Karataş?ın kendisine 150 bin lira borcu olduğunu, telefonda konuşurken istediği parayı vermeyeceğini söylemesinin ardından, olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
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Olay anında Batuhan K. ile birlikte Tayfun E.?nin de Karataş?a silahla ateş ettiği belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.