İstanbul'da Başıboş Köpekler Yoldan Geçenlere Saldırdı

"ÜSTÜMÜ BAŞIMI YIRTTILAR" Köpeklerin saldırısından yaralanan Naci Çalışkan "Kaldırımda yürürken yeşillik alandaki köpekler birden bire saldırdı. Beni ısırıp üstümü başımı yırttılar. Şaşkınlık içerisindeyim, Bağcılar gibi bir meydanda bu köpeklerin burada ne işi var? Hepsi birden saldırdı. Hala köpekler orada, birisi geçse yine ısıracaklar." diye konuştu.