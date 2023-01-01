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İstanbul'da Başıboş Köpekler Yoldan Geçenlere Saldırdı

İstanbul Bağcılar'da başıboş köpekler yoldan geçen 2 kişiye saldırdı.

  1. Bağlar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Naci Çalışkan'a 4 köpek saldırdı. Kaçmaya çalışan Çalışkanın pantolonunu parçalayan köpekler Çalışkanı bacağından da ısırdı.

    Bağlar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Naci Çalışkan'a 4 köpek saldırdı. Kaçmaya çalışan Çalışkanın pantolonunu parçalayan köpekler Çalışkanı bacağından da ısırdı.

  2. Çalışkan sağlık ekiplerine bilgi verirken belediye ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Yaralı ambulans ile hastaneye götürülürken, Bağcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri köpekleri uyuşturucu iğne ile yakaladı.

    Çalışkan sağlık ekiplerine bilgi verirken belediye ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Yaralı ambulans ile hastaneye götürülürken, Bağcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri köpekleri uyuşturucu iğne ile yakaladı.

  3. Ekiplerin yakalama çalışması sırasında, köpeklerin yoldan geçen 2 kişiyi saldırması kameraya yansıdı.

    Ekiplerin yakalama çalışması sırasında, köpeklerin yoldan geçen 2 kişiyi saldırması kameraya yansıdı.

  4. Köpekler uyuşturucu iğne vurularak ekipler tarafından yakalanıp olay yerinden götürüldü.

    Köpekler uyuşturucu iğne vurularak ekipler tarafından yakalanıp olay yerinden götürüldü.

  5. "ÜSTÜMÜ BAŞIMI YIRTTILAR" Köpeklerin saldırısından yaralanan Naci Çalışkan "Kaldırımda yürürken yeşillik alandaki köpekler birden bire saldırdı. Beni ısırıp üstümü başımı yırttılar. Şaşkınlık içerisindeyim, Bağcılar gibi bir meydanda bu köpeklerin burada ne işi var? Hepsi birden saldırdı. Hala köpekler orada, birisi geçse yine ısıracaklar." diye konuştu.

    "ÜSTÜMÜ BAŞIMI YIRTTILAR" Köpeklerin saldırısından yaralanan Naci Çalışkan "Kaldırımda yürürken yeşillik alandaki köpekler birden bire saldırdı. Beni ısırıp üstümü başımı yırttılar. Şaşkınlık içerisindeyim, Bağcılar gibi bir meydanda bu köpeklerin burada ne işi var? Hepsi birden saldırdı. Hala köpekler orada, birisi geçse yine ısıracaklar." diye konuştu.