Minibüsünün Camına Vurdular Diye Katliam Yaptı

NE OLMUŞTU? Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi?nde 20 Aralık?ta Mert Muharrem T., boşanma aşamasındaki eşi Havva Nur Ş.T. ile eşinin ailesinden Adem Ş., Cemile Ş. ve Emine T.?yi av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

Burada çıkan tartışmanın cep telefonuyla kayıt altına alınması ve minibüsünün camlarına vurulması üzerine tahrik olduğunu öne süren Mert Muharrem T, araçtaki av tüfeğiyle olayı gerçekleştirdiğini dile getirdi. Öte yandan, çift arasındaki boşanma duruşmasının 21 Şubat?a ertelendiği öğrenildi.

Zanlı Mert Muharrem T.?nin, olayla ilgili savcılıktaki ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hava Nur Ş.T. ile konuşmak için minibüsüyle Çayırbağ beldesindeki eve gittiğini söyledi.

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