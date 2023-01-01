Annesiyle Telefonda Konuşurken Öldürüldü!
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Gözde Karamus isimli kadın, boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus tarafından parkta öldürüldü.
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İzmir?in Karşıyaka ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocuk parkında öldürüldü. Olay dün gece saatlerinde yaşandı.
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Yalı Mahallesi?ndeki Sedat Kahraman Parkı?nda bir araya gelen ve boşanma aşamasında oldukları belirtilen Gözde Karamus ile Serdar Karamus tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Serdar Karamus yanındaki tabancayla Gözde Karamus?u vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olayda Gözde Karamus isimli kadın yaşamını yitirirken, Serdar Karamus?un hastanedeki tedavisi sürüyor.
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YILLARCA ŞİDDET UYGULAYIP, İŞKENCE ETMİŞ Olayda yaşamını yitiren Gözde Karamus?un acılı babası Yüksel Madi, kızının 2 ay önce eşinin yanından ayrılarak, kendilerine sığındığını anlattı. Kızlarının tehditler aldığını yeni öğrendiklerini anlatan Madi, ?En büyük cezayı versinler böyle insanlara. Böyle katliammı olur? İstenmediği için insan öldür mü? Sen çalışmıyorsun, benim kızımı dövüyorsun, öldürüyorsun. İşkence düzeyinde dövüyorsun benim kızımı. Vahşet bu, böyle vahşet mi olur?? ifadelerini kullandı.
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CİNAYET ANINDA TELEFONLA KONUŞUYORDU Acılı baba, kızının annesiyle parkta telefonla konuşurken öldürüldüğünü de söyledi. Madi, ?Annesi resmen telefonda dinlemiş cinayet anını. Evimizin önündeki parkta katletti kızımı.? diye konuştu.
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