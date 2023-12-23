Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı!

2010 yılında "Çoğunluk" adlı filmle yine Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nden En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı ödülünü kazanan usta oyuncu 2011'yılında ise "Gölgeler ve Suretler" filmiyle 22. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.