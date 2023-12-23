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Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı!

Şimdilerde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah Bey karakteri ile tanınan usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in eski halini görenlerin ağzı açık kaldı.

  1. Kariyerinde birçok dizi ve filme imza atan usta oyuncu Settar Tanrıöğen şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah Bey karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.

    Kariyerinde birçok dizi ve filme imza atan usta oyuncu Settar Tanrıöğen şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah Bey karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.

  2. Yer aldığı dizilerdeki ortaya çıkardığı rollerle çeşitli ödüllerin sahibi olan sinema ve televizyon oyuncusu adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Yer aldığı dizilerdeki ortaya çıkardığı rollerle çeşitli ödüllerin sahibi olan sinema ve televizyon oyuncusu adından söz ettirmeyi başarıyor.

  3. 22 Ekim 1960 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen usta oyuncunun gençlik hallerini görenler ise gözlerine inanamadı.

    22 Ekim 1960 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen usta oyuncunun gençlik hallerini görenler ise gözlerine inanamadı.

  4. 1994 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başlayan Tanrıöğen, Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı ödülünü 2009 yılında "Vavien" filmiyle kazandı.

    1994 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başlayan Tanrıöğen, Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı ödülünü 2009 yılında "Vavien" filmiyle kazandı.

  5. 2010 yılında "Çoğunluk" adlı filmle yine Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nden En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı ödülünü kazanan usta oyuncu 2011'yılında ise "Gölgeler ve Suretler" filmiyle 22. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

    2010 yılında "Çoğunluk" adlı filmle yine Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nden En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı ödülünü kazanan usta oyuncu 2011'yılında ise "Gölgeler ve Suretler" filmiyle 22. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

  6. YILLAR ÖNCESİNE AİT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI <br> Şimdilerde yer aldığı Kızılcık Şerbeti adlı dizideki karakteri ile sık sık sosyal medyanın gündeminde yer alan Tanrıöğen'in yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı.

    YILLAR ÖNCESİNE AİT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Şimdilerde yer aldığı Kızılcık Şerbeti adlı dizideki karakteri ile sık sık sosyal medyanın gündeminde yer alan Tanrıöğen'in yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı.

  7. Usta oyuncunun yıllar önce Bir Demet Tiyatro'da Saldıray Abi karakteri ile izleyiciyle buluştuğu ortaya çıktı.

    Usta oyuncunun yıllar önce Bir Demet Tiyatro'da Saldıray Abi karakteri ile izleyiciyle buluştuğu ortaya çıktı.

  8. "BU İKİSİ AYNI KİŞİ OLAMAZ" <br>Tanrıöğen'in yayınlandığı döneme damgasını vuran Bir Demet Tiyatro'da gönüllere taht kuran modern zaman dervişi Saldıray Abi olduğunu öğrenenler adeta şoke oldu.

    "BU İKİSİ AYNI KİŞİ OLAMAZ"
    Tanrıöğen'in yayınlandığı döneme damgasını vuran Bir Demet Tiyatro'da gönüllere taht kuran modern zaman dervişi Saldıray Abi olduğunu öğrenenler adeta şoke oldu.

  9. Usta oyuncunun yıllar öncesine ait görüntülerini görenler "Bu ikisi aynı kişi olamaz" yorumunda bulundu.

    Usta oyuncunun yıllar öncesine ait görüntülerini görenler "Bu ikisi aynı kişi olamaz" yorumunda bulundu.