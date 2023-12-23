Sıcak Su Torbasındaki Tehlikeye Dikkat!

Sıcak su torbaları kış mevsiminde soğuk havalara ve hastalıklara karşı korunmak için çoğu kişi tarafından kullanılıyor. Uzmanlar sıcak su torbalarının ciddi yanık ve alerjik reaksiyon oluşmasına neden olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Peki sıcak su torbaları nasıl kullanılır, sıcak su torbası doldururken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler: