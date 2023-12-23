Yumurta, her sabah tüketilen ve kahvaltıların vazgeçilmez besinlerinden biridir. İçerdiği protein bakımından en sağlıklı yiyeceklerden arasında yer alan yumurtayı sirkede bekletmenizin faydaları çok şaşırtıyor. Uzmanlar tarafından sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen yumurta sirkeli suda bekletilir mi? İşte çok merak edilen o sorunun cevabı...