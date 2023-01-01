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Kızıl Goncalar Dizisine Bir Darbe Daha!

Tarikatları hedef alan diziye RTÜK inceleme başlattığı dizinin yapımcıları bir şok daha yaşadı. Vakıflardan kiralanan 2 mekanın çekim izni iptal edildi.

  1. Fox TV'de yayınlanmaya başlayan ve başrollerini Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde dindar ailelerin bağnazlık ve cahillik ile tasvir edildiği sahneler nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Tarikatları hedef alan diziye RTÜK inceleme başlattığı dizinin yapımcıları bir şok daha yaşadı. Vakıflardan kiralanan 2 mekanın çekim izni iptal edildi.

    Fox TV'de yayınlanmaya başlayan ve başrollerini Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde dindar ailelerin bağnazlık ve cahillik ile tasvir edildiği sahneler nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Tarikatları hedef alan diziye RTÜK inceleme başlattığı dizinin yapımcıları bir şok daha yaşadı. Vakıflardan kiralanan 2 mekanın çekim izni iptal edildi.

  2. Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin ilk bölümünde yer alan kırbaçlama sahnesi izleyicileri kızdırmıştı. RTÜK'ün inceleme başlatılmasının ardından vakıflardan kiralanan 2 mekanın çekim izni iptal edildi.

    Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin ilk bölümünde yer alan kırbaçlama sahnesi izleyicileri kızdırmıştı. RTÜK'ün inceleme başlatılmasının ardından vakıflardan kiralanan 2 mekanın çekim izni iptal edildi.

  3. 2 MEKAN İÇİN ALINAN İZİNLER İPTAL EDİLDİ

    2 MEKAN İÇİN ALINAN İZİNLER İPTAL EDİLDİ

  4. Faniler adlı hayali bir tarikatın üyelerinin seküler bir aileyle yollarının birleşme hikâyesini anlatan "Kızıl Goncalar" dizisi bazı kesimleri rahatsız etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre RTÜK de diziyle ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatılacağını açıkladı.

    Faniler adlı hayali bir tarikatın üyelerinin seküler bir aileyle yollarının birleşme hikâyesini anlatan "Kızıl Goncalar" dizisi bazı kesimleri rahatsız etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre RTÜK de diziyle ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatılacağını açıkladı.

  5. Son gelişme ise dizinin yapım şirketi Gold Film'in bazı mekanlarda çekim yapmasını engellemeye yönelik oldu.

    Son gelişme ise dizinin yapım şirketi Gold Film'in bazı mekanlarda çekim yapmasını engellemeye yönelik oldu.

  6. 8 ve 21 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 2 mekan için alınan izinler iptal edildi.

    8 ve 21 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 2 mekan için alınan izinler iptal edildi.

  7. RTÜK İNCELEMESİNİ GEREKÇE OLARAK GÖSTERDİLER

    RTÜK İNCELEMESİNİ GEREKÇE OLARAK GÖSTERDİLER

  8. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapım şirketine yapılan bilgilendirmede dizinin aylarca büyük bütçeler ayrılarak yeniden dekore edilen dizinin 2 ana mekanında "Kızıl Goncalar" dizisinin çekim yapmasına engel konuldu.

    İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapım şirketine yapılan bilgilendirmede dizinin aylarca büyük bütçeler ayrılarak yeniden dekore edilen dizinin 2 ana mekanında "Kızıl Goncalar" dizisinin çekim yapmasına engel konuldu.

  9. Müdürlük, şirkete Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş.'nin Kızıl Goncalar ismi dizisinde kullanılan Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (HEVKA) bulunduğu Bayrampaşa Medresesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı binasında (Siyasal Vakfı) çekim izinlerinin iptal edildiğini açıkladı ve gerekçe olarak da diziyle ilgili oluşan kamuoyu baskısı ve RTÜK'ün inceleme başlatmasını gösterdi.

    Müdürlük, şirkete Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş.'nin Kızıl Goncalar ismi dizisinde kullanılan Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (HEVKA) bulunduğu Bayrampaşa Medresesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı binasında (Siyasal Vakfı) çekim izinlerinin iptal edildiğini açıkladı ve gerekçe olarak da diziyle ilgili oluşan kamuoyu baskısı ve RTÜK'ün inceleme başlatmasını gösterdi.

  10. Alınan kararla zor durumda bırakılan dizinin yapım şirketi yeniden farklı yerlerdeki mekanlara bakmaya başladı.

    Alınan kararla zor durumda bırakılan dizinin yapım şirketi yeniden farklı yerlerdeki mekanlara bakmaya başladı.