İşte Bağışıklığı Güçlendiren Vitamin Kaynağı Çorba!
Bağışıklığınızı yükseltmeye yardımcı, vitamin ve şifa deposu bir çorba tarifini sizlerle paylaşıyoruz.
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Bağışıklığınızı yükseltmeye yardımcı, vitamin ve şifa deposu bir çorba tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle kış aylarında severek içeceğiniz üstelik hastalıklara birebir şifa kaynağı olan çorba tarifini mutlaka sizler de denemelisiniz.
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Soğuk algınlığından gribe, faranjitten bronşite... Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar sıkça kapımızı çalmaya başladı. Dolayısıyla virüs ve bakteri gibi hastalık yapan etkenlerin vücuda girmelerini önleyen bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerekiyor.
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Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolu ise doğru beslenmek. Aynı zamanda güçlendirici bir çorba takviyesinde bulunmak. Hem mevsim sebzelerinin içerdiği vitamin, mineral ve faydalı bileşiklerden faydalanmayı sağlayan hem lezzetli ve pratik bir kış çorbası hazırlamaya ne dersiniz?
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BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN ÇORBA TARİFİ:
MALZEMELER
9-10 yaprak ıspanak
1 avuç brokoli
3-4 kereviz sapı ve yaprak kısmı
1 adet havuç
1 tutam maydanoz
1 yemek kaşığı bulgur
1 serçe parmak kalınlığında zencefil
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Pulbiber, kimyon, karabiber
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YAPILIŞI
Ispanak sapları ve brokoliyi haşlayın.
Havucun kabuklarını soyup dilimlendikten sonra sarımsak ile birlikte 1 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyin.
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Bu sırada kereviz saplarını ayıklayıp ince ince doğrayın.
Sonrasında ıspanak,kereviz sapları, brokoli ve havuç blenderdan geçirip karıştırın.
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Kıvamını ayarlamak için su ekleyip, kimyon ve karabiber ekleyip 1 taşım kaynatın. Kaynatıldıktan sonra pul biberle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...