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Meta'dan Kuantum Bilgisayarı Uyarısı

ABD'li teknoloji şirketi Meta'dan dikkat çeken bir kuantum bilgisayarı uyarısı geldi.

  1. Meta'nın yapay zeka araştırmalarından sorumlu başkanı Yann LeCun, kuantum bilgisayar hayali hakkında can sıkan açıklamalar yaptı. LeCun?a göre kuantum bilgisayar teknolojisi şu an için beklentileri karşılamıyor. Peki LeCun dahil sektörde bu şekilde düşünenler, neden bu kanıya vardı?

    Meta'nın yapay zeka araştırmalarından sorumlu başkanı Yann LeCun, kuantum bilgisayar hayali hakkında can sıkan açıklamalar yaptı. LeCun?a göre kuantum bilgisayar teknolojisi şu an için beklentileri karşılamıyor. Peki LeCun dahil sektörde bu şekilde düşünenler, neden bu kanıya vardı?

  2. Bilgisayar teknolojisinin bir sonraki devrimi olarak nitelenen kuantum bilgisayar teknolojisi beklediğimiz kadar yakın olmayabilir. Uzun yıllardır teoride kalan kuantum bilgisayar, son beş altı yıllık süreçte fiziki olarak gerçeğe döndü.

    Bilgisayar teknolojisinin bir sonraki devrimi olarak nitelenen kuantum bilgisayar teknolojisi beklediğimiz kadar yakın olmayabilir. Uzun yıllardır teoride kalan kuantum bilgisayar, son beş altı yıllık süreçte fiziki olarak gerçeğe döndü.

  3. Şu an için AB ülkeleri, ABD ve Çin önemli kuantum teknolojileri geliştirme aşamasında. Teknoloji dünyasında ise Google, Microsoft ve IBM kuantum konusunda önemli yatırımlara sahip.

    Şu an için AB ülkeleri, ABD ve Çin önemli kuantum teknolojileri geliştirme aşamasında. Teknoloji dünyasında ise Google, Microsoft ve IBM kuantum konusunda önemli yatırımlara sahip.

  4. Ancak Meta?dan LeCun, son on yılda yapılan kuantum araştırmaları sonrası, bu bilgisayarların hala hata payının yüksek olduğunu açıkladı.

    Ancak Meta?dan LeCun, son on yılda yapılan kuantum araştırmaları sonrası, bu bilgisayarların hala hata payının yüksek olduğunu açıkladı.

  5. Yine Microsoft?tan kuantum hesaplamalarına liderlik eden Matthias Troyer, Mayıs ayında önemli bir makale yazdı. Buna göre Troyer, kuantum bilgisayar teknolojisinin, normal bilgisayarlara göre avantaj sağladığı uygulama sayısının çok da fazla olmadığı tezini ileri sürdü.

    Yine Microsoft?tan kuantum hesaplamalarına liderlik eden Matthias Troyer, Mayıs ayında önemli bir makale yazdı. Buna göre Troyer, kuantum bilgisayar teknolojisinin, normal bilgisayarlara göre avantaj sağladığı uygulama sayısının çok da fazla olmadığı tezini ileri sürdü.

  6. Amazon Web Servis, kuantum donanım başkanı Oskar Painter?de benzer bir görüşe sahip. Painter?e göre kuntum bilgisayar hayali nedeniyle gerçekler göz ardı ediliyor. Buna göre kuantum bilgisayar teknolojisinde kullanılan işlemciler, pek de yeterli seviyede değil. Bu anlamda Painter, kuantum bilgisayar teknolojisinin hata düzeltme üzerine yoğunlaşması gerektiği görüşünde. Painter?a göre hata payının azalması, kuantum bilgisayarların gerçek hayatta kullanılması açısından kritik öneme sahip.

    Amazon Web Servis, kuantum donanım başkanı Oskar Painter?de benzer bir görüşe sahip. Painter?e göre kuntum bilgisayar hayali nedeniyle gerçekler göz ardı ediliyor. Buna göre kuantum bilgisayar teknolojisinde kullanılan işlemciler, pek de yeterli seviyede değil. Bu anlamda Painter, kuantum bilgisayar teknolojisinin hata düzeltme üzerine yoğunlaşması gerektiği görüşünde. Painter?a göre hata payının azalması, kuantum bilgisayarların gerçek hayatta kullanılması açısından kritik öneme sahip.

  7. Teoriye göre kuantum bilgisayar hayali, özellikle günümüz bilgisayarlarının hata payını azaltma açısından önemli avantajlar sağlayacak. Normal bilgisayarlar sadece 1 ve 0 değeri üzerinden hesaplama yapıyor. Ancak kuantum bilgisayar teknolojisi hem bir hem de sıfır olan ara durumları da hesaplara eklemesiyle öne çıkıyor. Her ne kadar bu kadar basit olmasa da, temel anlamda iki teknoloji arasında ki temel fark buradan geliyor. Kuantum bilgisayarlar çok uzun yıllardır hem teorik hem de pratik açıdan teknoloji dünyasının gündeminde. Bu değerlendirmelere bakılırsa ilk başarılı kuantum bilgisayar teknolojisi için ise bekleme süremizin on yılları bulma ihtimali yüksek.

    Teoriye göre kuantum bilgisayar hayali, özellikle günümüz bilgisayarlarının hata payını azaltma açısından önemli avantajlar sağlayacak. Normal bilgisayarlar sadece 1 ve 0 değeri üzerinden hesaplama yapıyor. Ancak kuantum bilgisayar teknolojisi hem bir hem de sıfır olan ara durumları da hesaplara eklemesiyle öne çıkıyor. Her ne kadar bu kadar basit olmasa da, temel anlamda iki teknoloji arasında ki temel fark buradan geliyor. Kuantum bilgisayarlar çok uzun yıllardır hem teorik hem de pratik açıdan teknoloji dünyasının gündeminde. Bu değerlendirmelere bakılırsa ilk başarılı kuantum bilgisayar teknolojisi için ise bekleme süremizin on yılları bulma ihtimali yüksek.