Meta'dan Kuantum Bilgisayarı Uyarısı

Teoriye göre kuantum bilgisayar hayali, özellikle günümüz bilgisayarlarının hata payını azaltma açısından önemli avantajlar sağlayacak. Normal bilgisayarlar sadece 1 ve 0 değeri üzerinden hesaplama yapıyor. Ancak kuantum bilgisayar teknolojisi hem bir hem de sıfır olan ara durumları da hesaplara eklemesiyle öne çıkıyor. Her ne kadar bu kadar basit olmasa da, temel anlamda iki teknoloji arasında ki temel fark buradan geliyor. Kuantum bilgisayarlar çok uzun yıllardır hem teorik hem de pratik açıdan teknoloji dünyasının gündeminde. Bu değerlendirmelere bakılırsa ilk başarılı kuantum bilgisayar teknolojisi için ise bekleme süremizin on yılları bulma ihtimali yüksek.