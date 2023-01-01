Lüks Evini Görenler Gözlerine İnanamadı!
Safir dizisine Güneş karakteriyle giren Gizem Karaca, 6 yıl önce İzmir'e yerleşmişti. Ünlü oyuncunun evini görenler hayran kaldı.
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Oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Safir'in kadrosuna Gizem Karaca da dahil oldu.
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Ünlü oyuncu 6 yıl önce İzmir'e yerleşmişti.
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İzmir'deki villasının bahçesinde organik tarıma ilgi duyan Karaca, yetiştirdiği meyve sebzeleri takipçileriyle paylaşıyordu.
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Ünlü oyuncunun evi, görenleri hayran bıraktı.
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Hem iç dekorasyonuyla hem de şık bahçesiyle büyüleyen ev, sosyal medyanın gündemine düştü.
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