Lüks Evini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Hem iç dekorasyonuyla hem de şık bahçesiyle büyüleyen ev, sosyal medyanın gündemine düştü.

Oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Safir'in kadrosuna Gizem Karaca da dahil oldu.

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