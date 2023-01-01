Mirkelam'ın Son Hali Şaşırttı!
Bir dönemin popüler şarkıcısı Mirkelam şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
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90'lı yıllarda çıkardığı albümlerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Mirkelam'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. Bir dönemin popüler şarkıcısı Mirkelam şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
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90?lara damga vuran şarkıcı Mirkelam geçtiğimiz günlerde Nişantaşı?nda görüntülendi.
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Hem ekranlardan hem de müzik çalışmalarından uzak duran Mirkelam, gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyor.
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57 yaşındaki şarkıcı Mirkelam son hali ile yine adından söz ettirdi.
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'Hatıralar', 'Her Gece', 'Unutulmaz', 'Kokoreç' ve 'Ah Bir Joker' gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Mirkelam, müzik kariyerine ara vererek gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
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İşte, ünlü şarkıcının son hali...