Dünyanın En Kalabalık Şehirleri Açıklandı! İşte O Şaşırtan Liste:

ŞANGHAY, ÇİN Dünyanın en önemli liman kentlerinden biri olan Şanghay, aynı zamanda dünyanın en kalabalık ülkesinin, nüfusu en yoğun şehirlerinden biri. Ekonomi, ticaret ve finans merkezi olan şehrin nüfusu ise 27 milyon.