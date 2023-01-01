Dünyanın En Kalabalık Şehirleri Açıklandı! İşte O Şaşırtan Liste:
Dünyanın en kalabalık şehirleri hangileri biliyor musunuz? Dünyanın en kalabalık şehirleri listesi 2023 yılı için güncellendi. Listede Türkiye'den de bir şehir bulunuyor. İşte o ilimiz...
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TOKYO, JAPONYA Uzak Doğu'nun en gelişmiş ülkelerinden Japonya'nın başkenti Tokyo, 37,2 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehirleri arasında başı çekiyor.
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DELHİ, HİNDİSTAN Gelişmekte olan Hindistan'ın gözde şehirlerinden Delhi, 17 milyonluk nüfusuyla ülkenin en büyük ikinci şehri.
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ŞANGHAY, ÇİN Dünyanın en önemli liman kentlerinden biri olan Şanghay, aynı zamanda dünyanın en kalabalık ülkesinin, nüfusu en yoğun şehirlerinden biri. Ekonomi, ticaret ve finans merkezi olan şehrin nüfusu ise 27 milyon.
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SAO PAULO, BREZİLYA Güney Amerika'nın en büyük yüzölçümlü ülkesi Brezilya'nın ve hatta kıtanın en büyük metropolü, Sao Paulo'dur. Dünyanın ise dördüncü büyük yerleşim yeri.
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OSAKA, JAPONYA Osaka Eyaleti'nin başkenti olan şehir, Japonya'nın diğer metropolleri olan Tokyo ve Yokohama'dan sonra nüfusu en yüksek üçüncü yerleşim merkezi. 14 milyon insanın yaşam sürdüğü Osaka, Japonya'nın Kansai bölgesinde.
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PEKİN, ÇİN Çin'in başkenti Pekin, 21 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirleri arasında. Hebei Eyaleti'nde bulunan şehir, Uzak Doğu'nun en önemli megapollerinden.
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MUMBAİ, HİNDİSTAN Hindistan'ın en büyük şehri olan Mumbai, 20.9 milyonluk nüfusuyla dünyanın da en kalabalık dokuzuncu yerleşim merkezi. Şehir, aynı zamanda Maharaştra Eyaleti'nin başkenti ve Salsette adası üzerine kurulu.
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KAHİRE, MISIR Afrika kıtasının en büyük kenti olan Kahire, Mısır'ın başkenti ve 20 milyonluk nüfusuyla büyük bir metropol.
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DAKKA, BANGLADEŞ Güney Asya'daki en büyük şehirler arasında yer alan Dakka, Bangladeş'in başkenti. Yanıbaşında, Buriganga Nehri'nin bulunduğu şehrin nüfusu ise 12 milyon.
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İSTANBUL, TÜRKİYE Marmara'nın ve Türkiye'nin en gelişmiş şehri olan İstanbul, 15 milyonluk nüfusuyla aynı zamanda en kalabalık şehri.