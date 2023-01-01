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İphone 16'Nın Görüntüleri Sızdırıldı!

Apple'dan yeni eylem düğmesi

  1. IPHONE 16 SIZDIRILDI 2024 yılında çıkış yapması beklenen iPhone 16 modelinin nasıl olacağı merak ediliyordu. MacRumors'un haberine göre, yeni iPhone modellerinin bazı görüntüleri ve donanımsal bilgileri sızdırıldı.

    IPHONE 16 SIZDIRILDI 2024 yılında çıkış yapması beklenen iPhone 16 modelinin nasıl olacağı merak ediliyordu. MacRumors'un haberine göre, yeni iPhone modellerinin bazı görüntüleri ve donanımsal bilgileri sızdırıldı.

  2. APPLE EKRAN BOYUTUNU BÜYÜTÜYOR iPhone 15 Pro ve Pro Max, 6,1 inç, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahipti, Apple'ın iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte bu boyutları 6,3 inç ve 6,9 inç'e çıkartmayı planladığı öne sürüldü.

    APPLE EKRAN BOYUTUNU BÜYÜTÜYOR iPhone 15 Pro ve Pro Max, 6,1 inç, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahipti, Apple'ın iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte bu boyutları 6,3 inç ve 6,9 inç'e çıkartmayı planladığı öne sürüldü.

  3. YENİ EYLEM DÜĞMESİ iPhone 16 modelleriyle birlikte gelecek yeni özelliklerden biri de yeni eylem düğmesinin olduğu öne sürüldü. Cihazın sağ kısmına yeni bir düğme ekleneceği ve bu düğmenin kamera için kullanılabileceği kaydedildi.

    YENİ EYLEM DÜĞMESİ iPhone 16 modelleriyle birlikte gelecek yeni özelliklerden biri de yeni eylem düğmesinin olduğu öne sürüldü. Cihazın sağ kısmına yeni bir düğme ekleneceği ve bu düğmenin kamera için kullanılabileceği kaydedildi.

  4. KAMERAYA YENİ DÜZEN Apple, dikey bir kamera görünümüyle birlikte iPhone 16 cihazların arka kamerasında değişiklik yapmayı planlıyor.

    KAMERAYA YENİ DÜZEN Apple, dikey bir kamera görünümüyle birlikte iPhone 16 cihazların arka kamerasında değişiklik yapmayı planlıyor.

  5. YENİ İŞLEMCİ GELEBİLİR Apple, iPhone 15 modellerinde A16 Bionic çipini kullanırken, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde ise A17 Pro çipiyle çıkış yaparak kullanıcılarla buluşmuştu. Şirketin iPhone 16 modeliyle birlikte A18 ve A18 Pro işlemcisine geçiş yapması bekleniyor.

    YENİ İŞLEMCİ GELEBİLİR Apple, iPhone 15 modellerinde A16 Bionic çipini kullanırken, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde ise A17 Pro çipiyle çıkış yaparak kullanıcılarla buluşmuştu. Şirketin iPhone 16 modeliyle birlikte A18 ve A18 Pro işlemcisine geçiş yapması bekleniyor.