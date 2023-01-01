İphone 16'Nın Görüntüleri Sızdırıldı!

YENİ EYLEM DÜĞMESİ iPhone 16 modelleriyle birlikte gelecek yeni özelliklerden biri de yeni eylem düğmesinin olduğu öne sürüldü. Cihazın sağ kısmına yeni bir düğme ekleneceği ve bu düğmenin kamera için kullanılabileceği kaydedildi.