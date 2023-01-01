Kalorifer Petekleri Kirliyse Dikkat
İşte temizlemenin pratik yöntemi!
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Kalorifer peteklerini temizlemenin pratik yöntemleri, özellikle kombilerin yakılmaya başlamasıyla birçok insan tarafından araştırılabiliyor. Çünkü kalorifer peteklerini temizlemenin pek çok farklı yöntemi bulunuyor. Ayrıca bu yöntemlerden bazıları uğraştırıcı olurken, ötekileri kolayca gerçekleşebiliyor. Bu nedenle birçok insan, kalorifer peteklerini temizlemenin pratik yöntemlerini araştırabiliyor.
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Kalorifer peteklerini temizlemenin birçok farklı pratik yöntemi bulunuyor. Ancak pek çok insan tarafından tercih edilen yöntemlerden biri aşağıda yer alıyor.
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· Kalorifer petekleri kapatılarak elektrik süpürgesi ile peteklerin arası ve arkası güzelce temizlenir.
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· Peteklerin arasındaki kir ve tozlara ulaşabilmek için ince bir oklavaya bez sarılır ya da petek temizleme fırçası kullanılır.
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· Ardından kalorifer peteklerinin alt kısmına eski bir havlu serilir.· Sopadaki bezli uç, kalorifer peteklerinin üst kısmından alt kısmına doğru itilir. Böylece kirlerin alt kısımdan yere koyulan havluya dökülmesi sağlanır. Ayrıca bu işlemin peteklere zarar vermemesi için dikkatlice uygulanması gerekir.
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· Temizleme işlemi bittikten sonra petek aralarının paslanmasını engelleyebilmek için kuru bir bez ile petekler kurulanır.