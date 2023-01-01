Kalorifer Petekleri Kirliyse Dikkat

Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
2023'te en çok arsa aranan il?
2023'te en çok arsa aranan il?
Bakan Işıkhan: Asgari ücrette görüşmeler devam ediyor
Bakan Işıkhan: Asgari ücrette görüşmeler devam ediyor
Erdoğan: 36 saatte 54 terörist yok edildi
Erdoğan: 36 saatte 54 terörist yok edildi
Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi
MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Bakan Güler: 59 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler: 59 terörist etkisiz hale getirildi
Somali liderinin oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu
Somali liderinin oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu
Gemlik depremi Marmara fay hattını rahatlatmadı
Gemlik depremi Marmara fay hattını rahatlatmadı
Asgari ücret toplantısı Beştepe'de olacak, Erdoğan taraflarla bir araya gelecek
Asgari ücret toplantısı Beştepe'de olacak, Erdoğan taraflarla bir araya gelecek
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat uyarısı: Bindiğiniz dalı kesmeyin
Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat uyarısı: Bindiğiniz dalı kesmeyin
Memur ve emeklisinin maaş zammı haftaya belli olacak
Memur ve emeklisinin maaş zammı haftaya belli olacak
MİT, PKK'nın yöneticilerinden Zeynep Eyver'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın yöneticilerinden Zeynep Eyver'i etkisiz hale getirdi
Türkiye'nin gözü yılın son Kabine Toplantısı'nda
Türkiye'nin gözü yılın son Kabine Toplantısı'nda
Çalışan emeklinin gözü SGK'da: 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak
Çalışan emeklinin gözü SGK'da: 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak
6 büyükşehirle temayüle devam
6 büyükşehirle temayüle devam
Meclis ABD'yi bekleyecek
Meclis ABD'yi bekleyecek
AYM, Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı
AYM, Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı
Ücretli öğretmen araştırması: 6 bin 654'ü ön lisans mezunu
Ücretli öğretmen araştırması: 6 bin 654'ü ön lisans mezunu
Yargıtay'dan emsal karar: Muhtar tebligatı götürmekle sorumlu değil
Yargıtay'dan emsal karar: Muhtar tebligatı götürmekle sorumlu değil
Emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi TBMM'den geçti
Emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi TBMM'den geçti
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarını düşürecek adım
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarını düşürecek adım
Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks otomobiller polis otosu oldu
Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks otomobiller polis otosu oldu
Dolarda yeni zirve: 29,34 TL
Dolarda yeni zirve: 29,34 TL
Somali Cumhurbaşkanının oğluna istenen ceza belli oldu
Somali Cumhurbaşkanının oğluna istenen ceza belli oldu
Yılın son kabine toplantısında gündem ekonomi
Yılın son kabine toplantısında gündem ekonomi
Ülke genelinde ilk 'ortak yazılı sınavlar' tamamlandı
Ülke genelinde ilk 'ortak yazılı sınavlar' tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Bir rakam yok
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Bir rakam yok

Kalorifer Petekleri Kirliyse Dikkat

İşte temizlemenin pratik yöntemi!

  1. Kalorifer peteklerini temizlemenin pratik yöntemleri, özellikle kombilerin yakılmaya başlamasıyla birçok insan tarafından araştırılabiliyor. Çünkü kalorifer peteklerini temizlemenin pek çok farklı yöntemi bulunuyor. Ayrıca bu yöntemlerden bazıları uğraştırıcı olurken, ötekileri kolayca gerçekleşebiliyor. Bu nedenle birçok insan, kalorifer peteklerini temizlemenin pratik yöntemlerini araştırabiliyor.

    Kalorifer peteklerini temizlemenin pratik yöntemleri, özellikle kombilerin yakılmaya başlamasıyla birçok insan tarafından araştırılabiliyor. Çünkü kalorifer peteklerini temizlemenin pek çok farklı yöntemi bulunuyor. Ayrıca bu yöntemlerden bazıları uğraştırıcı olurken, ötekileri kolayca gerçekleşebiliyor. Bu nedenle birçok insan, kalorifer peteklerini temizlemenin pratik yöntemlerini araştırabiliyor.

  2. Kalorifer peteklerini temizlemenin birçok farklı pratik yöntemi bulunuyor. Ancak pek çok insan tarafından tercih edilen yöntemlerden biri aşağıda yer alıyor.

    Kalorifer peteklerini temizlemenin birçok farklı pratik yöntemi bulunuyor. Ancak pek çok insan tarafından tercih edilen yöntemlerden biri aşağıda yer alıyor.

  3. · Kalorifer petekleri kapatılarak elektrik süpürgesi ile peteklerin arası ve arkası güzelce temizlenir.

    · Kalorifer petekleri kapatılarak elektrik süpürgesi ile peteklerin arası ve arkası güzelce temizlenir.

  4. · Peteklerin arasındaki kir ve tozlara ulaşabilmek için ince bir oklavaya bez sarılır ya da petek temizleme fırçası kullanılır.

    · Peteklerin arasındaki kir ve tozlara ulaşabilmek için ince bir oklavaya bez sarılır ya da petek temizleme fırçası kullanılır.

  5. · Ardından kalorifer peteklerinin alt kısmına eski bir havlu serilir.· Sopadaki bezli uç, kalorifer peteklerinin üst kısmından alt kısmına doğru itilir. Böylece kirlerin alt kısımdan yere koyulan havluya dökülmesi sağlanır. Ayrıca bu işlemin peteklere zarar vermemesi için dikkatlice uygulanması gerekir.

    · Ardından kalorifer peteklerinin alt kısmına eski bir havlu serilir.· Sopadaki bezli uç, kalorifer peteklerinin üst kısmından alt kısmına doğru itilir. Böylece kirlerin alt kısımdan yere koyulan havluya dökülmesi sağlanır. Ayrıca bu işlemin peteklere zarar vermemesi için dikkatlice uygulanması gerekir.

  6. · Temizleme işlemi bittikten sonra petek aralarının paslanmasını engelleyebilmek için kuru bir bez ile petekler kurulanır.

    · Temizleme işlemi bittikten sonra petek aralarının paslanmasını engelleyebilmek için kuru bir bez ile petekler kurulanır.