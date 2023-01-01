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İşte Türkiye'nin En Sağlıklı Şehirleri!

Zirvedeki şehir şaşırttı

  1. TÜİK tarafından belirlenen verilere göre 2023 yılında Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 oldu. Kadınların erkeklere kıyasla 5,5 yıl daha uzun yaşadığı belirlenirken, kadınların ortalama yaşam süresi 81,1, erkeklerinki ise 75,6 yıl olarak saptandı. Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandığı listede zirvedeki şehir herkesi şaşırttı. İşte o sıralama

    TÜİK tarafından belirlenen verilere göre 2023 yılında Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 oldu. Kadınların erkeklere kıyasla 5,5 yıl daha uzun yaşadığı belirlenirken, kadınların ortalama yaşam süresi 81,1, erkeklerinki ise 75,6 yıl olarak saptandı. Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandığı listede zirvedeki şehir herkesi şaşırttı. İşte o sıralama

  2. Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri hangileri?

    Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri hangileri?

  3. İşte ömrün uzun olduğu illerin listesi...

    İşte ömrün uzun olduğu illerin listesi...

  4. ADANA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6 Ortalama: 78,3

    ADANA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6 Ortalama: 78,3

  5. ADIYAMAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 77,7

    ADIYAMAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 77,7

  6. AFYONKARAHİSAR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9 Ortalama: 79,3

    AFYONKARAHİSAR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9 Ortalama: 79,3

  7. AĞRI Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1 Ortalama: 76,8

    AĞRI Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1 Ortalama: 76,8

  8. ANKARA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5 Ortalama: 79,3

    ANKARA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5 Ortalama: 79,3

  9. ANTALYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3 Ortalama: 79,7

    ANTALYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3 Ortalama: 79,7

  10. ARTVİN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3 Ortalama: 79,7

    ARTVİN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3 Ortalama: 79,7

  11. AYDIN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6

    AYDIN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6

  12. BALIKESİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6 <br>BİLECİK <br> Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6

    BALIKESİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6
    BİLECİK
    Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6

  13. BİNGÖL Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5 Ortalama: 79,2 <br>BİTLİS<br> Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 Ortalama: 77,8

    BİNGÖL Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5 Ortalama: 79,2
    BİTLİS
    Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 Ortalama: 77,8

  14. BOLU Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 Ortalama: 79,5 <br> BURDUR <br> Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 Ortalama: 79,1

    BOLU Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 Ortalama: 79,5
    BURDUR
    Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 Ortalama: 79,1

  15. BURSA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,2 <br>ÇANAKKALE <br> Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6 Ortalama: 78,7

    BURSA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,2
    ÇANAKKALE
    Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6 Ortalama: 78,7

  16. ÇANKIRI Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 Ortalama: 77,8 <br>ÇORUM <br> Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 78,8

    ÇANKIRI Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 Ortalama: 77,8
    ÇORUM
    Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 78,8

  17. DENİZLİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 Ortalama: 78,5 <br> DİYARBAKIR <br> Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,5

    DENİZLİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 Ortalama: 78,5
    DİYARBAKIR
    Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,5

  18. EDİRNE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 Ortalama: 77,9 <br> ELAZIĞ <br> Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,11 Ortalama: 78,7

    EDİRNE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 Ortalama: 77,9
    ELAZIĞ
    Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,11 Ortalama: 78,7

  19. ERZİNCAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9 Ortalama: 79,6 <br> ERZURUM <br> Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 77,6

    ERZİNCAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9 Ortalama: 79,6
    ERZURUM
    Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 77,6

  20. MUĞLA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7 Ortalama: 80,7

    MUĞLA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7 Ortalama: 80,7

  21. GÜMÜŞHANE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 78,1 Ortalama: 80,8

    GÜMÜŞHANE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 78,1 Ortalama: 80,8

  22. TRABZON Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,8 Ortalama: 80,3

    TRABZON Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,8 Ortalama: 80,3

  23. TUNCELİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 Ortalama: 80,3

    TUNCELİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 Ortalama: 80,3

  24. GİRESUN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6 Ortalama: 80,0

    GİRESUN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6 Ortalama: 80,0

  25. BAYBURT Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 Ortalama: 79,2

    BAYBURT Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 Ortalama: 79,2

  26. YALOVA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3 Ortalama: 79,2

    YALOVA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3 Ortalama: 79,2

  27. İSTANBUL Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 79,1 <br> İZMİR <br> Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 Ortalama: 79,0

    İSTANBUL Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 79,1
    İZMİR
    Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 Ortalama: 79,0

  28. SİVAS Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9 Ortalama: 78,5

    SİVAS Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9 Ortalama: 78,5

  29. NEVŞEHİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 Ortalama: 77,9

    NEVŞEHİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 Ortalama: 77,9

  30. HATAY Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 77,7

    HATAY Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 77,7

  31. KARABÜK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 79,1

    KARABÜK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 79,1