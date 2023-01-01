Tükettiğinizde Güzelleşmenize Yardımcı Olacak 18 Yiyecek
Bilim insanlarınca etkisi kanıtlanan bazı besinler soluk tenleri canlandırarak kişiyi güzelleştiriyor.
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Araştırmaya göre meyve ve sebze yemenin ciltte yarattığı parıltı güneş etkisinden daha çekici bulunuyor. Bunun nedeni, insanların karotenoid açısından zengin birçok gıda içeren besleyici bir diyet sayesinde ışıltılı bir cilde kavuşması. Karotenoidler sarı ve kırmızı biber, ıspanak, kayısı ve kavun gibi meyve ve sebzelerde yaygın olarak bulunan antioksidanlardır. Ayrıca yumurta ve somon gibi bazı hayvansal ürünlerde de bulunurlar.
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Meyve ve sebze yediğinizde, bu karotenoidler ter bezlerinizden geçerek cildinizin dış katmanına geri döner ve cildinizin doğal bir bronzlaştırıcı etkisine kavuşmasını sağlar. Araştırmalara katılım gösteren insanlar yiyecek etkisi ve güneş etkisinin çekicilik seviyesini kıyasladı. Yiyecek etkisiyle canlanan ten, katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından daha çekici olarak nitelendirildi. Bilim insanları tarafından belirlenen bu 18 yiyecek cildinizin güzelleşmesine yardımcı oluyor.
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BAL KABAĞI
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BROKOLİ
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DOLMALIK BİBER
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DOMATES
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GREYFURT
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GUAVA MEYVESİ
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HAVUÇ
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ISPANAK
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KARPUZ
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KAVUN
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KAYISI
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KIRMIZI BİBER
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MANGO
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SOMON
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TATLI PATATES
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TURUNÇGİLLER
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YEŞİL SEBZELER
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YUMURTA