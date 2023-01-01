Tükettiğinizde Güzelleşmenize Yardımcı Olacak 18 Yiyecek

Araştırmaya göre meyve ve sebze yemenin ciltte yarattığı parıltı güneş etkisinden daha çekici bulunuyor. Bunun nedeni, insanların karotenoid açısından zengin birçok gıda içeren besleyici bir diyet sayesinde ışıltılı bir cilde kavuşması. Karotenoidler sarı ve kırmızı biber, ıspanak, kayısı ve kavun gibi meyve ve sebzelerde yaygın olarak bulunan antioksidanlardır. Ayrıca yumurta ve somon gibi bazı hayvansal ürünlerde de bulunurlar.