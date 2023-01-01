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Tükettiğinizde Güzelleşmenize Yardımcı Olacak 18 Yiyecek

Bilim insanlarınca etkisi kanıtlanan bazı besinler soluk tenleri canlandırarak kişiyi güzelleştiriyor.

  1. Araştırmaya göre meyve ve sebze yemenin ciltte yarattığı parıltı güneş etkisinden daha çekici bulunuyor. Bunun nedeni, insanların karotenoid açısından zengin birçok gıda içeren besleyici bir diyet sayesinde ışıltılı bir cilde kavuşması. Karotenoidler sarı ve kırmızı biber, ıspanak, kayısı ve kavun gibi meyve ve sebzelerde yaygın olarak bulunan antioksidanlardır. Ayrıca yumurta ve somon gibi bazı hayvansal ürünlerde de bulunurlar.

    Araştırmaya göre meyve ve sebze yemenin ciltte yarattığı parıltı güneş etkisinden daha çekici bulunuyor. Bunun nedeni, insanların karotenoid açısından zengin birçok gıda içeren besleyici bir diyet sayesinde ışıltılı bir cilde kavuşması. Karotenoidler sarı ve kırmızı biber, ıspanak, kayısı ve kavun gibi meyve ve sebzelerde yaygın olarak bulunan antioksidanlardır. Ayrıca yumurta ve somon gibi bazı hayvansal ürünlerde de bulunurlar.

  2. Meyve ve sebze yediğinizde, bu karotenoidler ter bezlerinizden geçerek cildinizin dış katmanına geri döner ve cildinizin doğal bir bronzlaştırıcı etkisine kavuşmasını sağlar. Araştırmalara katılım gösteren insanlar yiyecek etkisi ve güneş etkisinin çekicilik seviyesini kıyasladı. Yiyecek etkisiyle canlanan ten, katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından daha çekici olarak nitelendirildi. Bilim insanları tarafından belirlenen bu 18 yiyecek cildinizin güzelleşmesine yardımcı oluyor.

    Meyve ve sebze yediğinizde, bu karotenoidler ter bezlerinizden geçerek cildinizin dış katmanına geri döner ve cildinizin doğal bir bronzlaştırıcı etkisine kavuşmasını sağlar. Araştırmalara katılım gösteren insanlar yiyecek etkisi ve güneş etkisinin çekicilik seviyesini kıyasladı. Yiyecek etkisiyle canlanan ten, katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından daha çekici olarak nitelendirildi. Bilim insanları tarafından belirlenen bu 18 yiyecek cildinizin güzelleşmesine yardımcı oluyor.

  3. BAL KABAĞI

    BAL KABAĞI

  4. BROKOLİ

    BROKOLİ

  5. DOLMALIK BİBER

    DOLMALIK BİBER

  6. DOMATES

    DOMATES

  7. GREYFURT

    GREYFURT

  8. GUAVA MEYVESİ

    GUAVA MEYVESİ

  9. HAVUÇ

    HAVUÇ

  10. ISPANAK

    ISPANAK

  11. KARPUZ

    KARPUZ

  12. KAVUN

    KAVUN

  13. KAYISI

    KAYISI

  14. KIRMIZI BİBER

    KIRMIZI BİBER

  15. MANGO

    MANGO

  16. SOMON

    SOMON

  17. TATLI PATATES

    TATLI PATATES

  18. TURUNÇGİLLER

    TURUNÇGİLLER

  19. YEŞİL SEBZELER

    YEŞİL SEBZELER

  20. YUMURTA

    YUMURTA