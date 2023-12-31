Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Gözler Külliye'de
Asgari ücret zammı 2024: Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta?
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2024 Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı ve ne kadar olacağı, tüm Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapılan iki toplantı sonrasında bir ücret belirlememiş ve gözler yapılacak olan üçüncü toplantıya çevrilmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı 3. toplantı sonrasında yeni asgari ücret zammı belli olacak. Peki, asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak?
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ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ilişkin saat 16.30'da Beştepe'de görüşme olacağı iddia edildi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın külliyeye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yapması bekleniyor. Yapılacak görüşmenin ardından 2024 yılı asgari ücret zammının belirlenmesi ve daha sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
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"NETLEŞİNCE DUYURACAĞIZ" Asgari ücretin belirlenmesi için gereken sürenin bitmesine az bir süre kalırken, önemli bir görüşme gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la Türk-İş Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklama yapan Işıkhan, "Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız." dedi.
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TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: UZLAŞIRSAK MASAYA OTURURUZ Atalay da açıklamasında "Külliye'ye gideceğiz, Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Bugüne kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Uzlaşırsak masada gidip otururuz. Uzlaşmazsak, katılmıyoruz deyip çıkarız işin içinden." diye konuştu.
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İLK 2 TOPLANTIDA RAKAM KONUŞULMADI Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki kez toplanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrilmişti. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi.
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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından yapılacak zammın belli olacağı tarih merak ediliyor. Yeni asgari ücret zammının 31 Aralık 2023 Pazar gününe kadar belli olması bekleniyor.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:
Yüzde 35?lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira Yüzde 40?lık zamda 15 bin 962 lira Yüzde 45?lik zamda 16 bin 532 lira Yüzde 50?lik zamda 17 bin 103 lira Yüzde 55?lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
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ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.