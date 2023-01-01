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Kafedeki Yüksek Ses Tartışması Cinayetle Bitti

Tekirdağ?da bir kafede yüksek sesle konuşma nedeniyle 2 müşteri arasında çıkan kavgada Rıdvan Ersoy, Gökay Kazan?ı öldürdü. Cinayet anları, kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

  1. Tekirdağ?da bir kafede çıkan yüksek ses tartışması, cinayetle bitti. Olay, gece saatlerinde Ergene ilçesindeki bir kafeteryada yaşandı. Kafeteryada müşteri olarak bulunan Rıdvan Ersoy ile Gökay Kazan arasında iddiaya göre; yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma çıktı.

    Tekirdağ?da bir kafede çıkan yüksek ses tartışması, cinayetle bitti. Olay, gece saatlerinde Ergene ilçesindeki bir kafeteryada yaşandı. Kafeteryada müşteri olarak bulunan Rıdvan Ersoy ile Gökay Kazan arasında iddiaya göre; yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma çıktı.

  2. Tartışma sırasında Ersoy, belindeki tabancası çıkarırken Kazan da eline geçirdiği çöp kovasıyla başına vurdu.

    Tartışma sırasında Ersoy, belindeki tabancası çıkarırken Kazan da eline geçirdiği çöp kovasıyla başına vurdu.

  3. Kafeteryadaki bir kişi araya girip, kavgaya önlemeye çalışırken, diğer müşteriler panik halinde kaçtı. İkili arasındaki kavga sırasında Ersoy?un ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun beline isabet ettiği Gökay Kazan, yere yığıldı.

    Kafeteryadaki bir kişi araya girip, kavgaya önlemeye çalışırken, diğer müşteriler panik halinde kaçtı. İkili arasındaki kavga sırasında Ersoy?un ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun beline isabet ettiği Gökay Kazan, yere yığıldı.

  4. Ersoy, yanındaki arkadaşı M.K. ile kafeteryadan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ersoy, yanındaki arkadaşı M.K. ile kafeteryadan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

  5. İlçede araç lastik satışı yapan Kazan, Çorlu Devlet Hastanesi?nde kurtarılamadı.

    İlçede araç lastik satışı yapan Kazan, Çorlu Devlet Hastanesi?nde kurtarılamadı.

  6. Kavga ile cinayet anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, inşaat malzemeleri satan Rıdvan Ersoy, olayda kullandığı tabanca ile polise teslim oldu.

    Kavga ile cinayet anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, inşaat malzemeleri satan Rıdvan Ersoy, olayda kullandığı tabanca ile polise teslim oldu.

  7. M.K. de Kırklareli?nin Pınarhisar ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

    M.K. de Kırklareli?nin Pınarhisar ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.