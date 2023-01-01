Kafedeki Yüksek Ses Tartışması Cinayetle Bitti
Tekirdağ?da bir kafede yüksek sesle konuşma nedeniyle 2 müşteri arasında çıkan kavgada Rıdvan Ersoy, Gökay Kazan?ı öldürdü. Cinayet anları, kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Tekirdağ?da bir kafede çıkan yüksek ses tartışması, cinayetle bitti. Olay, gece saatlerinde Ergene ilçesindeki bir kafeteryada yaşandı. Kafeteryada müşteri olarak bulunan Rıdvan Ersoy ile Gökay Kazan arasında iddiaya göre; yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma çıktı.
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Tartışma sırasında Ersoy, belindeki tabancası çıkarırken Kazan da eline geçirdiği çöp kovasıyla başına vurdu.
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Kafeteryadaki bir kişi araya girip, kavgaya önlemeye çalışırken, diğer müşteriler panik halinde kaçtı. İkili arasındaki kavga sırasında Ersoy?un ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun beline isabet ettiği Gökay Kazan, yere yığıldı.
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Ersoy, yanındaki arkadaşı M.K. ile kafeteryadan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İlçede araç lastik satışı yapan Kazan, Çorlu Devlet Hastanesi?nde kurtarılamadı.
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Kavga ile cinayet anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, inşaat malzemeleri satan Rıdvan Ersoy, olayda kullandığı tabanca ile polise teslim oldu.
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M.K. de Kırklareli?nin Pınarhisar ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.