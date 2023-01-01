Kafedeki Yüksek Ses Tartışması Cinayetle Bitti

Tekirdağ?da bir kafede çıkan yüksek ses tartışması, cinayetle bitti. Olay, gece saatlerinde Ergene ilçesindeki bir kafeteryada yaşandı. Kafeteryada müşteri olarak bulunan Rıdvan Ersoy ile Gökay Kazan arasında iddiaya göre; yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma çıktı.