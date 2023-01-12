2023 Yılının Magazin Olayları!

CÜNEYT ARKIN?IN 50 YILDIR SAKLADIĞI KIZI MİRAS KRİZİNE NEDEN OLDU (16 EKİM) Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen ve 50 yıl oyunca görüşmediği kızı Filiz Canlı, Arkın'ın vefatının ardından ailede miras krizine neden oldu. Usta ismin 2009 yılında hazırladığı vasiyetnamesine itiraz eden Filiz Hanım, üvey annesi Betül Cüreklibatır ve iki kardeşinin Cüneyt Arkın'ı yanıltarak miras düzenlettiğini ileri sürerek tüm mirastan eşit pay istedi.