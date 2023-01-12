2023 Yılının Magazin Olayları!
Magazin dünyasında 2023'te neler oldu?
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2024'e sayılır günler kala, 2023 yılında gündem olan bomba magazin olaylarını sizin için derledik. Futbolcularının adının karıştığı fon davasından Dilan Polat'a, fenomenlerin kazançlarından Metin Akpınar'a ve skandal konuşmalarıyla gündem olan ünlülere, 2023'ün en çok konuşulan haberleri burada...
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BURHAN ÇAÇAN HAYATINI KAYBETTİ (12 OCAK) Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Burhan Çaçan, 12 Ocak 2023 tarihinde İstanbul?daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti.
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ÜNLÜ İSİMLERDEN DEPREM SEFERBERLİĞİ (7ŞUBAT) 6 Şubat?ta Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Deprem sonrası başta Gamze Özçelik, Haluk Levent, Burak Özdemir gibi sanat ve spor dünyasından ünlü isimler, bölgeye yardım kampanyası başlattı.
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DEPREME TAHA DUYMAZ HAYATINI KAYBETTİ (17 ŞUBAT) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan depremlerde binlerce can kaybı yaşandı. Hatay'da enkaz altında kalanlardan biri olan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz hayatını kaybetti.
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FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN DEPREMDE HADSİZ SÖZLER (21 ŞUBAT) Tüm Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olurken Farah Zeynep Abdullah paylaşımıyla çizgiyi fena aştı. Attığı "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum artık yeter" tweeti ile tepkilerin hedefi oldu.
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ŞARKICI KİBARİYE SAHNEDEN DÜŞTÜ ( 10 MAYIS) Mersin'de bir etkinlikte sahne alan şarkıcı Kibariye, üzerine koşan hayranı nedeniyle 2 metre yükseklikte olan sahneden düştü.
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NURİ SESİGÜZEL HAYATINI KAYBETİ! (20 MAYIS) Bir süredir sağlık sorunları yaşayan 86 yaşındaki duayen sanatçı Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.
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CANNES?DA ÜLKESİNİ KÖTÜLEYEN MERVE DİZDAR?A TEPKİ YAĞDI! (29 MAYIS) Oyuncu Dizdar'a, 76. Cannes Film Festivali'nde yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle 'en iyi kadın oyuncu' ödülü verildi. sahneye çıkan Dizdar, yaptığı konuşmada Türkiye'yi karalayan ifadeler sarf etti.
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MEHMET ASLANTUĞ İLE ARZUM ONAN BOŞANDI (29 MAYIS) Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.
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EDA ECE?DEN ÖDÜL TÖRENİNDE DEPREMZEDELERE SKANDAL SÖZLER! (15 HAZİRAN) Oyuncu Eda Ece, katıldığı bir ödül töreninde depremzedeleri hedef alan sözleriyle büyük tepki çekti. Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." dedi.
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USTA SANATÇI ÖZKAN UĞUR HAYATINI KAYBETTİ (8 TEMMUZ) Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak tekrar kansere yakalanan 69 yaşındaki sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti.
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FİLENİN SULTANLARI, MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONU OLDU (17 TEMMUZ) A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi?nin final maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı Filenin Sultanları setlerde 3-1 kazanarak Milletler Ligi?nde şampiyon oldu. 2023?teki finalde ulaştığı zaferle ilk şampiyonluğunu elde etti.
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USTA OYUNCU YILMAZ GRUDA HAYATINI KAYBETTİ (26 AĞUSTOS) Bir süredir sağlık sorunları yaşayan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 93 yaşında hayatını kaybetti.
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DİSNEY PLUS'IN ATATÜRK DİZİSİNİ YAYINLAMAMA KARARI ALDI! (1 AĞUSTOS) Disney Plus platformu, Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı aldı.
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ERKİN KORAY HAYATINI KAYBETTİ (7 AĞUSTOS) Anadolu rock müziğinin öncülerinden Erkin Koray Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 7 Ağustos'ta vefat etti.
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BARBİE GİŞE REKORU KIRDI!(8 AĞUSTOS) 21 Temmuz?da tüm dünyada gösterime giren Barbie, filmi 1 milyar dolarlık gişe hasılatına ulaştı. Dünyada 1 milyar hasılatı geçen 53?üncü film olan Barbie?nin yönetmeni Greta Gerwig de 1 milyarlık bir filmi yöneten ilk kadın yönetmen oldu.
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TAMER KARADAĞLI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRÜ OLDU! (11 AĞUSTOS) Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.
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ICARDİ'NİN EŞİ WANDA NARA VE KIZI AYASOFYA'YI ZİYARET ETTİ (11 AĞUSTOS) Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye geldi. İstanbul'da paylaşım yapan Nara girdiği her dükkanda ilgiyle karşılandı. Türk esnafının kendisini tanımasına çok şaşıran Nara, bir esnafın 'Icardi ile yatıyorum' sözü üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.
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ALİ SABANCI VE VUSLAT DOĞAN SABANCI TEKNE KAZASI GEÇİRDİ (25 AĞUSTOS) Ali Sabancı ailesiyle birlikte Yunanistan açıklarında tekne kazası yaptı ve ağır yaralandı. Amerika'da ve Türkiye'de tedavi gören Sabancı'nın sağlık durumu şimdi daha iyi.
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TAN SAĞTÜRK, DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI (15 EYLÜL) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre oyuncu ve balet Bedri Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı.
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KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E 6. MİLYONERİ RABİA BİRSEN GÖĞERCİN! (6 EKİM) Kim Milyoner Olmak İster'de final sorusuna kadar gelen Rabia Birsen Göğercin, 1 milyon liralık soruyu da doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi oldu. Doğru cevabı verdiğini görünce büyük sevinç yaşayan yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı.
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METİN AKPINAR'IN EVLİLİK DIŞI KIZI ORTAYA ÇIKTI (12 EKİM) 60 yıldan fazla bir süredir evli olan Metin Akpınar'ın evlilik dışı bir ilişkiden Duygu Nebioğlu adında bir kızı olduğu ve kızını 14 yıl boyunca kabul etmediği ortaya çıktı. Annesi tarafından devlet korumasına verilen ve 6 yaşında evlat edinilen Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'a babalık davası açarak davayı kazandı.
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CÜNEYT ARKIN?IN 50 YILDIR SAKLADIĞI KIZI MİRAS KRİZİNE NEDEN OLDU (16 EKİM) Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen ve 50 yıl oyunca görüşmediği kızı Filiz Canlı, Arkın'ın vefatının ardından ailede miras krizine neden oldu. Usta ismin 2009 yılında hazırladığı vasiyetnamesine itiraz eden Filiz Hanım, üvey annesi Betül Cüreklibatır ve iki kardeşinin Cüneyt Arkın'ı yanıltarak miras düzenlettiğini ileri sürerek tüm mirastan eşit pay istedi.
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DİLAN VE ENGİN POLAT TUTUKLANDI (5 KASIM) Kısa süre içerisinde yaşadıkları yükselişle ve lüks hayatlarıyla dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla tutuklandı.
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Dilan Polat'tan sonra gözler diğer fenomenlere de çevrildi ve özellikle güzellik merkezi olan ve lüks yaşantısıyla dikkat çeken fenomenler; örneğin Şule Kayatürk, Eylül Öztürk gibi isimler konuşulmaya başlandı. Fenomenler, sosyal medya kullanıcıları tarafından mal varlıklarının kaynağını açıklamaya zorlandı.
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EYLÜL ÖZTÜRK Dilan Polat'ın "şampiyonlar ligi" olarak yıllar önce paylaştığı görselde yer alan isimlerin tamamının mal varlığına el kondu. O isimlerden biri olan Eylül Öztürk, gözyaşları içinde yaptığı açıklamalarla sürekli gündeme geldi.
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MİCHELİN REHBERİ?NE İSTANBUL, İZMİR VE BODRUM?DAN 111 RESTORAN GİRDİ (10 KASIM) Geçen yıl ilk defa Türkiye?den İstanbul?da yer alan 53 restoran Michelin Rehberi?ne eklenmişti. Bu yıl toplam 111 restoran rehberin yeni seçkisinde yer aldı.
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CANDAN KARDEŞLER TUTUKLANDI! (16 KASIM) Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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FUTBOL DÜNYASINI SARSAN BANKACI VURGUNU: SEÇİL ERZAN (24 KASIM) Denizbank Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların bulunduğu 19 kişinin şube müdürü Seçil Erzan tarafından yaklaşık 12 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.
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Dava süreci devam ediyor.
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CAN GÜZARP VEFAT ETTİ! (1 ARALIK) Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında yaşamını yitirdi.
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ECEM ERKEK?İN ALTIN KELEBEK TÖRENİNDE KÖPEĞİNE SELAM GÖNDERDİ! (4 ARALIK) Altın Kelebek?te ödül alan oyuncu Ecem Erkek köpeğine selam yolladı ama Filistin?le ilgili tek kelime etmeyerek bir skandala imza attı.
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ONUR ATİLLA KEREM BÜRSİN TAKLİDİYLE GÜNDEM OLDU (4 ARALIK) İngilizce aksanıyla dikkat çeken Kerem Bürsin, Altın Kelebek ödülerinde yaptığı ingilizce konuşmayla komediye malzeme oldu. Bürsin'den sonra ödülünü almak üzere sahneye çıkan Onur Atilla, Bürsin taklidiyle izleyenleri kahkahaya boğdu.
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ANGELİNA JOLİE?DEN YILLAR SONRA GELEN BM İTİRAFI! (17 ARALIK) Daha önce pek çok kez İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına katliamına tepki gösteren ve yardım çağrısında bulunan dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, dünyadaki adaletin ve insan haklarının herkes için eşit şekilde işlemediğini dile getirerek BM?ye sitem etti.
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OKAN BAYÜLGEN'DEN GAZZE ÇAĞRISI! (21 ARALIK) Katıldığı ödül töreninde konuşan ünlü sinemacı ve şovmen Okan Bayülgen Gazze'deki duruma değinerek "Dünya seyirci kalıyor. Hiç gündemden düşürmemek lazım. Yaşasın hayat! Yaşasın çocuklar! Yaşasın Filistin!" dedi.