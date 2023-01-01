"Onunla Görüşmeyeceğim"

"LCV OLARAK ÇAĞRILDIĞIM DÜĞÜNLERE GİTMİYORUM" Yaz başında Bodrum'da evlenen Ahmet Kural'ın düğününe neden katılmadığı sorulan başarılı oyuncu "Ben LCV (Katılım durumu belirtme zorunluluğu) olarak çağrıldığım hiç bir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur. Maddi anlaşmazlık söz konusu değil, manevi anlaşmazlıklar olabilir. Ama kardeşler arasında kırgınlık olmaz. Ben kendi başıma bir yolculuk yapmak istiyorum. Instagram'da takipleşiyoruz" ifadelerini kullandı.