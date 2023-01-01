"Onunla Görüşmeyeceğim"
Eski dostu sessizliğini bozdu!
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Birçok projede rol aldığı Ahmet Kural ile uzun süredir küs olan Murat Cemcir aylar sonra sessizliğini bozarak dikkat çeken açıklamada bulundu.
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Yer aldıkları dizi ve filmlerle birlikte "ayrılmaz ikili" olan Ahmet Kural ve Murat Cemcir 2020 yılında küstükleri iddia edilmişti.
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Murat Cemcir'in son olarak Ahmet Kural'ın düğününe katılmamasıyla bu iddialar güçlendi.
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AYLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU! Bunun üzerine bir galada görüntülenen Murat Cemcir sessizliğini bozarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Cemcir, "Ahmet'le ayrılmış değiliz. Benim çok sevdiğim bir dostum, kardeşim, çok yetenekli bir komedyen ve birlikte çok güzel filmler yaptık. Tekrardan bir araya gelmeme durumumuz olduğunu düşünmüyorum. Bu konularla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Kırgınlık yok. Kardeş kardeşe, arkadaş arkadaşa kırılmaz. Bizde öyle bir şey yok. Güzel ve yeni hikayelerin içindeyim" demişti.
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"LCV OLARAK ÇAĞRILDIĞIM DÜĞÜNLERE GİTMİYORUM" Yaz başında Bodrum'da evlenen Ahmet Kural'ın düğününe neden katılmadığı sorulan başarılı oyuncu "Ben LCV (Katılım durumu belirtme zorunluluğu) olarak çağrıldığım hiç bir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur. Maddi anlaşmazlık söz konusu değil, manevi anlaşmazlıklar olabilir. Ama kardeşler arasında kırgınlık olmaz. Ben kendi başıma bir yolculuk yapmak istiyorum. Instagram'da takipleşiyoruz" ifadelerini kullandı.
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'BİRBİRİMİZE KIRGINIZ' DEMİŞTİ Ahmet Kural ise katıldığı bir programda Murat Cemcir ile dost olduklarını vurguladı: "Birbirimize uzun bir süredir kırgınız. Niyesi de yok. Niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler?
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Ahmet Cemcir katıldığı sergi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cemcir, ?Ahmet Kural ile barışmayı düşünüyor musunuz?? sorusuna şu yanıtı verdi: ?Allah herkesin yolunu açık etsin. Ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi. Aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyorum ve görüşmeyeceğim de!?
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Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Murat Cemcir ve Arda Kural, aralarının açık olduğu iddia ediliyordu. Murat Cemcir'den konuya dair açıklamalar gelmişti ama Kural, uzun süredir sessizliğini koruyordu. O sessizlik günler sonra bozuldu ve Kural'dan ilk açıklama geldi.
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Medya sektörünün efsane ikililerinden Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yollarının ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Ünlü ikili, bir arada yer aldıkları projelerle bir dönem fırtınalar estiriyorlardı.
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Cemcir'in, Kural'ın Bodrum'daki düğününe katılmaması iddiaları güçlendirmişti.
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Ahmet Kural'ın düğününe katılmadığı sorulan Cemcir, kafaları karıştıran bir cevap vermişti.
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Meslektaşını mutlu gününde yalnız bıraktığı hatırlatılan Cemcir, "Ben LCV olarak çağrıldığım hiçbir yere gitmem. Bu kermeste olur, galada olur, düğünde olur. Bu kadar söyleyebilirim" şeklinde konuştu.46 yaşındaki oyuncu, "Maddi anlaşmazlık hiçbir şekilde söz konusu değil, manevi olarak sadece anlaşmazlıklar olabilir. Kardeşler arasında kırgınlık olmaz inşallah tekrardan bir araya geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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Ahmet Kural ise bir süredir sessizliğini koruyordu.
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'O CEVAP YAZMADI' Kural, Cemcir'le aralarındaki kırgınlığa dair samimi açıklamalarda bulundu. Kural "Birbirimize uzun bir süredir kırgınız" dedi.
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Katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Murat Cemcir ile küs müsün?" sorusuna
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"Birbirimize uzun bir süredir kırgınız. Niyesi yok. Niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Düşman değiliz, birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler" yanıtını verdi.
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"Ne kadar zaman oldu?" sorusuna ise Kural "Çok değil, yeni yani, çok uzun bir süre değil" dedi. En çok edilen "Düğüne WhatsApp mesajıyla davet etti" iddiasına da açıklık getiren Kural şu sözleri kullandı: "Konuşmadığımız için evet, davetiye gönderdim. O cevap yazmadı. Kırılmış göndermedim diye."
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Devamında Kural, "Üzülmek... Tabii ki de üzülünür. Biz bu başarılı yola beraber çıktık. Bize bir başarı nasip edildi. Öyle güzel işler yaptık ki... Bir anda böyle küsüp gitmek veya tavır yapmak kolay değildir. O yüzden hiç kimse nankörlük yapmasın bence. Bizler başarılı, iyi insanlardık. Maalesef şu an birbirimize kırgınız. Günün birinde barışılır, konuşulur. Biz öyle düşman olacak insanlar değiliz asla. Nankör değiliz." ifadelerini kullandı.
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"Ben kimseye kapımı kapatmam. Yüreğim de açık, kapım da açık. Kimseyle düşman da değilim. O zaten benim büyüğümdür. Yaşça da büyüktür benden. O yüzden bu anlaşmazlıklar geçer diye düşünüyorum"