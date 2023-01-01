Maya Maskesi Nasıl Yapılır?

Maya, genellikle tek hücreli olan bazen ise çok hücreli ökaryot yapılı mantarlara verilen isimdir. Günlük tükettiğimiz birçok şeyin içerisinde maya bulunmaktadır. Maya sadece ekmeği kabartmak için kullanılmaz, aynı zamanda içerisinde yer alan protein, çeşitli vitaminler ve mineraller ile sağlıklı bir besin kaynağıdır. Maya, probiyotik olarak hem insan hem de hayvan beslenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Zengin bir içeriğe sahip olan Türk mutfağında, mayalı yiyeceklerin yeri büyüktür. Hem yiyecek hem içecek çeşitlerinde, hem de soslarda tarih boyunca mayadan faydalanılmıştır. Tarihin en faydalı besinlerinden biri olan maya mutfakta birçok alanda kullanıldığı gibi cilt bakımında fazlaca kullanılmaya başlandı. Nasıl mı? Mayanın cilde faydaları yazımızın devamında...