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Maya Maskesi Nasıl Yapılır?

Maya maskesinin cilde faydaları nelerdir?

  1. Hamur işlerinde sıkça kullanılan yaş maya, sadece mutfakta değil farklı alanlarda da kullanılıyor. Son zamanlarda güzellik alanında popüleriteye ulaşan mayanın cildinizi pürüzsüz hale getirdiğini biliyor muydunuz? Uzmanların yaptığı araştırmalara göre, maya maskesi hem cilde hemde saçlara birçok faydası bulunuyor? Peki bu faydalar neler? Maya maskesi evde nasıl hazırlanır? Soruların yanıtı sadece yasemin.com'da!

    Hamur işlerinde sıkça kullanılan yaş maya, sadece mutfakta değil farklı alanlarda da kullanılıyor. Son zamanlarda güzellik alanında popüleriteye ulaşan mayanın cildinizi pürüzsüz hale getirdiğini biliyor muydunuz? Uzmanların yaptığı araştırmalara göre, maya maskesi hem cilde hemde saçlara birçok faydası bulunuyor? Peki bu faydalar neler? Maya maskesi evde nasıl hazırlanır? Soruların yanıtı sadece yasemin.com'da!

  2. Maya, genellikle tek hücreli olan bazen ise çok hücreli ökaryot yapılı mantarlara verilen isimdir. Günlük tükettiğimiz birçok şeyin içerisinde maya bulunmaktadır. Maya sadece ekmeği kabartmak için kullanılmaz, aynı zamanda içerisinde yer alan protein, çeşitli vitaminler ve mineraller ile sağlıklı bir besin kaynağıdır. Maya, probiyotik olarak hem insan hem de hayvan beslenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Zengin bir içeriğe sahip olan Türk mutfağında, mayalı yiyeceklerin yeri büyüktür. Hem yiyecek hem içecek çeşitlerinde, hem de soslarda tarih boyunca mayadan faydalanılmıştır. Tarihin en faydalı besinlerinden biri olan maya mutfakta birçok alanda kullanıldığı gibi cilt bakımında fazlaca kullanılmaya başlandı. Nasıl mı? Mayanın cilde faydaları yazımızın devamında...

    Maya, genellikle tek hücreli olan bazen ise çok hücreli ökaryot yapılı mantarlara verilen isimdir. Günlük tükettiğimiz birçok şeyin içerisinde maya bulunmaktadır. Maya sadece ekmeği kabartmak için kullanılmaz, aynı zamanda içerisinde yer alan protein, çeşitli vitaminler ve mineraller ile sağlıklı bir besin kaynağıdır. Maya, probiyotik olarak hem insan hem de hayvan beslenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Zengin bir içeriğe sahip olan Türk mutfağında, mayalı yiyeceklerin yeri büyüktür. Hem yiyecek hem içecek çeşitlerinde, hem de soslarda tarih boyunca mayadan faydalanılmıştır. Tarihin en faydalı besinlerinden biri olan maya mutfakta birçok alanda kullanıldığı gibi cilt bakımında fazlaca kullanılmaya başlandı. Nasıl mı? Mayanın cilde faydaları yazımızın devamında...

  3. - Maya, yüksek oranda protein, B6 vitaminlerini içerdiği için cildin yenilenmesini ve atık maddelerden arınmasını sağlıyor. <br> - Hücrelerin yenilenerek cildin onarılmasına oldukça katkı sağlayan maya maskesi, hem kuru hem de yağlı cilt tiplerine uygulanabilir. Aynı zamanda cilde nem katar, nemlendirirken yağ dengesini de korur. Cildi derinlemesine temizleyerek akne oluşumunu engeller.

    - Maya, yüksek oranda protein, B6 vitaminlerini içerdiği için cildin yenilenmesini ve atık maddelerden arınmasını sağlıyor.
    - Hücrelerin yenilenerek cildin onarılmasına oldukça katkı sağlayan maya maskesi, hem kuru hem de yağlı cilt tiplerine uygulanabilir. Aynı zamanda cilde nem katar, nemlendirirken yağ dengesini de korur. Cildi derinlemesine temizleyerek akne oluşumunu engeller.

  4. - Kuru ciltlerin gün içerisinde yaşadığı en büyük problemlerden biri olan cilt döküntülerini ortadan kaldıran maya maskesi aynı zamanda cildin yağ oranını dengeliyor. <br> - Cilde nem katıp cildi beslediği için yaşlanma etkilerini geciktirir, kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Ciltteki lekelerin üzerine uygulandığında lekenin açıldığı fark edilir. Özellikle göz altı kırışıklıkları için maya maskesi uygulamak oldukça etkilidir.

    - Kuru ciltlerin gün içerisinde yaşadığı en büyük problemlerden biri olan cilt döküntülerini ortadan kaldıran maya maskesi aynı zamanda cildin yağ oranını dengeliyor.
    - Cilde nem katıp cildi beslediği için yaşlanma etkilerini geciktirir, kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Ciltteki lekelerin üzerine uygulandığında lekenin açıldığı fark edilir. Özellikle göz altı kırışıklıkları için maya maskesi uygulamak oldukça etkilidir.

  5. - Cilt bakımı için kullanımının yanı sıra saça maya maskesi uygulamak da oldukça yararlı ve sıkça tercih edilen bir yöntemdir. İçindeki bileşenler sayesinde saçı dış etkenlere karşı korur. Yağlanmanın, cansızlığın ve solgunluğun önüne geçer

    - Cilt bakımı için kullanımının yanı sıra saça maya maskesi uygulamak da oldukça yararlı ve sıkça tercih edilen bir yöntemdir. İçindeki bileşenler sayesinde saçı dış etkenlere karşı korur. Yağlanmanın, cansızlığın ve solgunluğun önüne geçer

  6. SÜTLE YAPILAN MAYA MASKESİ TARİFİ <br> 1 çorba kaşığı yaş maya <br> 1 çorba kaşığı süt <br> Malzemeleri cam bir kasede karıştırın. Arından masaj yaparak tüm yüzünüze uygulayın. Maske kuruduğunda ılık su ile temizleyin.

    SÜTLE YAPILAN MAYA MASKESİ TARİFİ
    1 çorba kaşığı yaş maya
    1 çorba kaşığı süt
    Malzemeleri cam bir kasede karıştırın. Arından masaj yaparak tüm yüzünüze uygulayın. Maske kuruduğunda ılık su ile temizleyin.

  7. SADE MAYA MASKESİ TARİFİ 2 yemek kaşığı yaş maya 1 yemek kaşığı ılık su <br> Malzemeleri karıştırıp, sivilcelerinizin yoğun olduğu bölgeye sürün. Maske tamamen kuruyunca ılık suyla ıslatın ve ovalayarak maskeyi temizleyin.

    SADE MAYA MASKESİ TARİFİ 2 yemek kaşığı yaş maya 1 yemek kaşığı ılık su
    Malzemeleri karıştırıp, sivilcelerinizin yoğun olduğu bölgeye sürün. Maske tamamen kuruyunca ılık suyla ıslatın ve ovalayarak maskeyi temizleyin.

  8. YOĞURTLU MAYA MASKESİ TARİFİ <br> 1 tatlı kaşığı yaş maya <br> 1 tatlı kaşığı ev yoğurdu <br> Tüm malzemeleri karıştırın. Siyah nokta, cilt lekeleri olan bölgelere yoğun olacak şekilde sürün ve kurumasını bekleyin. Daha sonra ılık su ile temizleyin.

    YOĞURTLU MAYA MASKESİ TARİFİ
    1 tatlı kaşığı yaş maya
    1 tatlı kaşığı ev yoğurdu
    Tüm malzemeleri karıştırın. Siyah nokta, cilt lekeleri olan bölgelere yoğun olacak şekilde sürün ve kurumasını bekleyin. Daha sonra ılık su ile temizleyin.