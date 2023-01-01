Apple Vision Pro'nun İlk Sevkiyat Tarihi Belli Oldu

2024'TE 500 BİN ADET SEVKİYAT YAPILACAK Kuo, Apple'ın 2024 yılı için en önemli ürünü olarak nitelendirdiği karma gerçeklik gözlüğünün şu anda seri üretimde olduğunu ve Apple'a seri sevkiyatların Ocak ayının ilk haftasında başlayacağını söyledi. Bu zaman çizelgesi göz önüne alındığında, Apple Vision Pro'nun büyük olasılıkla Ocak sonu veya Şubat başında mağaza raflarında yerini alacağını ve 2024 yılı boyunca toplamda yaklaşık 500.000 adet sevkiyat yapılacağını söylüyor.