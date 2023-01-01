Apple Vision Pro'nun İlk Sevkiyat Tarihi Belli Oldu
Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'nun ilk sevkiyat tarihi belli oldu. Peki Apple Vision Pro ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...
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Analist Ming-Chi Kuo, 2024'teki teknoloji trendleriyle ilgili kaleme aldığı yazısında, Apple Vision Pro'nun Ocak ayı başlarında Apple'a gönderilmeye başlanacağını öne sürdü. Kuo, Medium'da yayınladığı bir yazıda, 2024 yılında teknoloji sektörüne ilişkin tahminlerini içeren yıl sonu özetini açıkladı. Notların çoğu Android ve yıllık programla ilgili ancak Apple Vision Pro'nun ne zaman çıkış yapacağı da yer aldı.
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2024'TE 500 BİN ADET SEVKİYAT YAPILACAK Kuo, Apple'ın 2024 yılı için en önemli ürünü olarak nitelendirdiği karma gerçeklik gözlüğünün şu anda seri üretimde olduğunu ve Apple'a seri sevkiyatların Ocak ayının ilk haftasında başlayacağını söyledi. Bu zaman çizelgesi göz önüne alındığında, Apple Vision Pro'nun büyük olasılıkla Ocak sonu veya Şubat başında mağaza raflarında yerini alacağını ve 2024 yılı boyunca toplamda yaklaşık 500.000 adet sevkiyat yapılacağını söylüyor.
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Şirket, Apple Vision Pro cihazlarını satışa çıkarmadan önce ilk olarak Apple mağazalarında çalışanlara vereceği eğitimin ardından raflarda yerini alacak.
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Karma gerçeklik gözlüğü seminerlerinin 2 gün boyunca süreceği belirtilirken, Ocak ayının ortalarında başlaması planlanıyor.