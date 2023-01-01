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İşte 10 Yıl İçinde Yok Olacak Meslekler!

İşte işsiz bırakacak olan sektörler

  1. Teknolojisinin gelişmesiyle birlikte yapay zekanın da etkisi dikkate alındığında bazı mesleklerin 10 yıl içinde yok olacağı tahmin ediliyor. OECD, hazırladığı raporda 10 yıl içinde tek tek yok olacak meslekler ve geleceğin meslekleri listesi açıklandı. İşte yakın gelecekte yok olacak meslekler

    Teknolojisinin gelişmesiyle birlikte yapay zekanın da etkisi dikkate alındığında bazı mesleklerin 10 yıl içinde yok olacağı tahmin ediliyor. OECD, hazırladığı raporda 10 yıl içinde tek tek yok olacak meslekler ve geleceğin meslekleri listesi açıklandı. İşte yakın gelecekte yok olacak meslekler

  2. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bir yapay zeka devriminin eşiğinde olunabileceğini, en yüksek otomasyon riski altında sınıflandırılan mesleklerin istihdamın yaklaşık yüzde 27?sini oluşturduğunu bildirdi.

    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bir yapay zeka devriminin eşiğinde olunabileceğini, en yüksek otomasyon riski altında sınıflandırılan mesleklerin istihdamın yaklaşık yüzde 27?sini oluşturduğunu bildirdi.

  3. OECD, İstihdam Görünümü 2023 Raporu?nu ?Yapay Zeka ve İş Gücü Piyasası? başlığıyla yayımladı.

    OECD, İstihdam Görünümü 2023 Raporu?nu ?Yapay Zeka ve İş Gücü Piyasası? başlığıyla yayımladı.

  4. Yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisinin analiz edildiği raporda, firmaların yapay zekayı kullanmasının hala nispeten düşük oranda olmasına rağmen teknolojideki hızlı ilerlemenin, düşen maliyetlerin ve yapay zeka becerilerine sahip çalışanlardaki artışın OECD ülkelerinin bir ?yapay zeka devriminin? eşiğinde olabileceğini gösterdiği aktarıldı.

    Yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisinin analiz edildiği raporda, firmaların yapay zekayı kullanmasının hala nispeten düşük oranda olmasına rağmen teknolojideki hızlı ilerlemenin, düşen maliyetlerin ve yapay zeka becerilerine sahip çalışanlardaki artışın OECD ülkelerinin bir ?yapay zeka devriminin? eşiğinde olabileceğini gösterdiği aktarıldı.

  5. Raporda, yapay zekanın etkisi dikkate alındığında, en yüksek otomasyon riski altında sınıflandırılan mesleklerin istihdamın yaklaşık yüzde 27?sini oluşturduğu kaydedildi.

    Raporda, yapay zekanın etkisi dikkate alındığında, en yüksek otomasyon riski altında sınıflandırılan mesleklerin istihdamın yaklaşık yüzde 27?sini oluşturduğu kaydedildi.

  6. İnşaat, çiftçilik, balıkçılık ve ormancılık gibi düşük ve orta vasıflı işlerin en fazla risk altında olan işler olduğu belirtilen raporda, yüksek beceri gerektiren mesleklerin de en azından otomasyon riski altında olduğuna işaret edildi.

    İnşaat, çiftçilik, balıkçılık ve ormancılık gibi düşük ve orta vasıflı işlerin en fazla risk altında olan işler olduğu belirtilen raporda, yüksek beceri gerektiren mesleklerin de en azından otomasyon riski altında olduğuna işaret edildi.

  7. Raporda, yapay zekayı kullanan firmalar arasında şimdiye kadar istihdamı olumsuz etkilediğine dair çok az kanıt olduğunun tespit edildiği, işçiler ve işverenlerin yapay zekanın sıkıcı ve tehlikeli görevleri azaltabileceğini, bunun da daha fazla işçi bağlılığına ve fiziksel güvenliği sağlayabileceğini bildirdiği belirtildi.

    Raporda, yapay zekayı kullanan firmalar arasında şimdiye kadar istihdamı olumsuz etkilediğine dair çok az kanıt olduğunun tespit edildiği, işçiler ve işverenlerin yapay zekanın sıkıcı ve tehlikeli görevleri azaltabileceğini, bunun da daha fazla işçi bağlılığına ve fiziksel güvenliği sağlayabileceğini bildirdiği belirtildi.

  8. Aynı zamanda çalışanların 5?te 3?ünün gelecek 10 yıl içinde işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli olduğuna dikkat çekilen raporda, yapay zeka nedeniyle çalışanların kendi sektörlerindeki ücretlerin düşeceğinden de endişe duyduğu aktarıldı. Raporda, hükümetlerin işverenleri daha fazla eğitim sağlamaya, yapay zeka becerilerini eğitime entegre etmeye ve yapay zeka iş gücünde çeşitliliği desteklemeye teşvik etmesi gerektiği vurgulandı.

    Aynı zamanda çalışanların 5?te 3?ünün gelecek 10 yıl içinde işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli olduğuna dikkat çekilen raporda, yapay zeka nedeniyle çalışanların kendi sektörlerindeki ücretlerin düşeceğinden de endişe duyduğu aktarıldı. Raporda, hükümetlerin işverenleri daha fazla eğitim sağlamaya, yapay zeka becerilerini eğitime entegre etmeye ve yapay zeka iş gücünde çeşitliliği desteklemeye teşvik etmesi gerektiği vurgulandı.

  9. Öte yandan, raporda, küresel ekonominin 2021?den bu yana önemli ölçüde yavaşlamasına rağmen OECD iş gücü piyasalarının sıkı kalmaya devam ettiği ifade edildi. Raporda, istihdamın Covid-19 krizinden bu yana tamamen toparlandığı ve işsizliğin 1970?lerin başından bu yana en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.

    Öte yandan, raporda, küresel ekonominin 2021?den bu yana önemli ölçüde yavaşlamasına rağmen OECD iş gücü piyasalarının sıkı kalmaya devam ettiği ifade edildi. Raporda, istihdamın Covid-19 krizinden bu yana tamamen toparlandığı ve işsizliğin 1970?lerin başından bu yana en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.

  10. Nominal saatlik ücretlerin yükseldiği ancak bugüne kadar enflasyona ayak uyduramadığı vurgulanan raporda, bu durumun neredeyse tüm OECD ülkelerinde reel ücretlerin düşmesine neden olduğu belirtildi. Raporda, OECD çapında istihdamın 2023 ve 2024?te artmaya devam edeceğinin tahmin edildiği bilgisi verildi.

    Nominal saatlik ücretlerin yükseldiği ancak bugüne kadar enflasyona ayak uyduramadığı vurgulanan raporda, bu durumun neredeyse tüm OECD ülkelerinde reel ücretlerin düşmesine neden olduğu belirtildi. Raporda, OECD çapında istihdamın 2023 ve 2024?te artmaya devam edeceğinin tahmin edildiği bilgisi verildi.

  11. PEKİ GELECEĞİN MESLEK GRUPLARI HANGİLERİ? <br> Yapay zeka mühendisliği <br> Siber güvenlik uzmanlığı <br> Yazılım ve uygulama geliştiricisi

    PEKİ GELECEĞİN MESLEK GRUPLARI HANGİLERİ?
    Yapay zeka mühendisliği
    Siber güvenlik uzmanlığı
    Yazılım ve uygulama geliştiricisi

  12. Oyun geliştiricisi <br> Dijital pazarlama uzmanlığı

    Oyun geliştiricisi
    Dijital pazarlama uzmanlığı

  13. DÜNYADAN SİLİNECEK MESLEKLER <br> Seyahat danışmanlığı <br> Kasiyer <br> Fast-food çalışanı

    DÜNYADAN SİLİNECEK MESLEKLER
    Seyahat danışmanlığı
    Kasiyer
    Fast-food çalışanı

  14. Banka çalışanı <br> Postacı <br> Tekstil işçisi <br> Matbaa operatörü

    Banka çalışanı
    Postacı
    Tekstil işçisi
    Matbaa operatörü