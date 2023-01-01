2023 Yılında En Çok Çalınan Kitap Gündem Oldu!
Tam 460 kez çalınmış
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Rusya'da en büyük kitapçı zincirlerinden Chitai-Gorod, 2023 yılında en çok çalınan kitabı açıkladı.
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İngiliz edebiyatının önde gelen yazarlarından George Orwell'in en ünlü eserlerinden 1984, 2023 yılında Rusya'da en çok çalınan kitap oldu.
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TAM 460 KEZ ÇALINMIŞ! Rusya'nın en büyük kitapçı zincirlerinden Chitai-Gorod distopik klasiğin bu sene mağazalarından tam olarak 460 defa mağazalarından çalındığını açıkladı.
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RBC'de yayımlanan açıklamaya göre 1984, zincirin bu yıl en çok saatığı 10 kitap arasında da yer aldı.
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1984 romanında nüfusu kontrol edebilmek totaliter bir rejim halkı aralıksız gözetliyor, propaganda yapıyor ve "Savaş Barıştır, Özgürlük Köleliktir ve Cehalet Güçtür" gibi paradoksal sloganlar kullanıyordu.
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"George Orwell ve Rusya" kitabının yazarı Maşa Karp, Ukrayna savaşı konusunda "savaş" kelimesinin kullanımını yasaklayan Rusya'yı romandaki hayali Okyanusya ülkesine benzetmişti.
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2010'DAN BERİ EN ÇOK SATANLARDA Rusya'da Ukrayna'nın işgalinden sonra 1984'ün satışlarında artış olsa da, kitap 2010'dan bu yana Rusya'da çok satanlar arasında yer alıyor.