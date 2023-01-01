PS Plus Ocak 2024 Oyunları Belli Oldu
PlayStation Plus Ocak 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?
-
PlayStation, Plus aboneleri için Ocak 2024'te ücretsiz olarak oynayabilecekleri oyunları duyurdu. Peki PS Plus yeni yılın ilk ayında hangi oyunları ücretsiz dağıtacak? İşte PS Plus'ta Ocak 2024 oyunları...
-
NOBODY SAVES THE WORLD
-
EVIL WEST
-
A PLAGUE TALE REQUİEM
-
PS PLUS OCAK OYUNLARI HANGİ TARİHE KADAR ÜCRETSİZ?
PlayStation Plus abonelerinin Aralık 2023'te dağıtılan Lego 2K Drive, Powerwash Simulator ve Sable'ı kütüphanelerine eklemek için 1 Ocak tarihine kadar süreleri bulunuyor.
Ocak 2024 oyunları ise 2 Ocak tarihinden itibaren Şubat'ın 5'ine kadar kütüphaneleye ücretsiz eklenebilecek.