İşte En Çok Sipariş Edilen Yemekler!

EN YÜKSEK SEPET TUTARINDA REKOR TAZELENDİ! 2023'te verilen en yüksek tutarlı sipariş, 26.098 Türk Lirası ile kayda geçti. Bu ve diğer yüksek tutarlı siparişler, özel etkinlikler veya lüks ürünler için yapılan harcamaları işaret ederken, sektörün bu taleplere cevap verebilecek kapasitede olduğunu gösteriyor. İkinci en yüksek sipariş 15.120 TL olurken, üçüncü sırada 12.600 TL'lik sepet tutarları dikkat çekti. 2022 yılında en yüksek sepet tutarı 7.464 TL olmuştu.