İşte En Çok Sipariş Edilen Yemekler!
Zirveye yerleşen yemek şaşırttı
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Online yemek sipariş markalarından biri olan Yemeksepeti 2023'te sipariş en çok sipariş edilen yemeklerini açıkladı. Türkiye'nin yeme içme trendlerini gözler önüne seren yemek markasında ilk sırayı alan yemek şaşırttı. İşte 2023 yılında en çok sipariş verilen ve kayda geçen yemek listesi...
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Türkiye?de online yemek siparişinin önde gelen markalarından Yemeksepeti, yeme içme sektöründeki 2023 yılı trendlerini yansıtan çarpıcı istatistiklerini paylaştı.
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Yemeklerden salatalara, kahve çeşitlerinden tatlılara kadar geniş bir yelpazede elde edilen bilgiler, Türkiye'nin dört bir yanındaki yemek tercihlerini ve yaşam tarzlarını gözler önüne serdi.
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İLK SIRAYA YERLEŞTİ 2023 yılında Türkiye genelinde en popüler yemek, Tavuk Döner Dürüm oldu.
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2022?de ilk sırada olan Lahmacun bu sene üçüncülüğe düşerken, geçen yıl ikinci sıradaki Tavuk Döner ise bu yıl ilk sıraya yerleşti.
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Online yemek siparişi yoluyla en çok sipariş edilen yemekler sırasıyla;
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Tavuk Döner, Burger, Lahmacun, Pizza, Çiğ Köfte, Tost, Adana Kebap, Tavuk Tantuni, Mercimek Çorbası, Kuşbaşılı Kaşarlı Pide.
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2023'te en çok sipariş edilen salatalar, Tavuklu Salata'nın başı çektiği bir listeyi oluşturuyor.
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2023?te en çok sipariş edilen salatalarda ilk beş; Tavuklu Salata, Çoban Salata, Mevsim Salata, Ton Balıklı Salata ve Sezar Salata.
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KAHVE SEVERLERİN FAVORİSİ LATTE Yemeksepeti Market?in Everyday Roastery kahve menüsünde 2023?ün yıldızı olan Latte, Türk kahve kültürüne alternatif olarak geniş bir tüketici kitlesi tarafından tercih edilirken, Americano ve Mocha gibi sert ve tatlı kahve seçenekleri de popülerlik kazandı. Flat White ve Caramel Macchiato'nun listeye girmesi, kahve tüketiminin çeşitliliğini ve gelişen damak zevklerini yansıtıyor.
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2023 yılının en çok sipariş edilen kahveleri şunlar:
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Latte, Americano, Mocha, Flat White, Caramel Macchiato.
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WAFFLE BU SENEDE TAHTINI KAPTIRMADI! 2023'te gençler arasında popüler olan Waffle, en çok sipariş edilen tatlıların başında geliyor.
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Geleneksel lezzetlerden Baklava ve Sütlaç'ın yanı sıra, modern mutfaklardan Sufle ve Profiterol gibi seçenekler, tatlı çeşitliliğinin ve tercihlerin genişliğini gösteriyor. Waffle, Baklava, Sütlaç, Profiterol, Sufle.
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TEK SEFERDE SİPARİŞTE DEV REKOR: 1024 KOVA TAVUK! 2023'te büyük topluluklar için verilen siparişlerde, KFC?den alınan 1024 adet ?Kafana Göre Kova? ve Öz Lezzet Börek & Pide'den 303 adet ?Kaşarlı Börek? siparişi gibi büyük çaplı siparişler dikkat çekiyor. Geçen yıl tek seferde en yüksek sipariş adedi 300 midye ve 150 lahmacun olarak gerçekleşmişti.
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EN YÜKSEK SEPET TUTARINDA REKOR TAZELENDİ! 2023'te verilen en yüksek tutarlı sipariş, 26.098 Türk Lirası ile kayda geçti. Bu ve diğer yüksek tutarlı siparişler, özel etkinlikler veya lüks ürünler için yapılan harcamaları işaret ederken, sektörün bu taleplere cevap verebilecek kapasitede olduğunu gösteriyor. İkinci en yüksek sipariş 15.120 TL olurken, üçüncü sırada 12.600 TL'lik sepet tutarları dikkat çekti. 2022 yılında en yüksek sepet tutarı 7.464 TL olmuştu.
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REKORTMEN KULLANICI GÜNDE 4'TEN FAZLA SİPARİŞ VERDİ! 2023'te yemek kategorisinde lider kullanıcı, toplam 1.567 adetle günde 4?ten fazla sipariş vermiş oldu. Market kategorisinde ise bu sayı 1.691?e ulaşırken, Mahalle kategorisinde bir kullanıcıda yıllık en yüksek sipariş sayısı 328 oldu.
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Su ve sebze-meyve yok sattı.
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2023'te en çok sipariş edilen ürünler arasında damacana sular ve günlük tüketim için temel sebze ve meyvelerin yer almasıyla, tüketicilerin taze ve sağlıklı besinlere olan ilgisini gözler önüne seriyor.
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SİPARİŞ YOĞUNLUĞU AKŞAM SAATLERİNDE ARTTI! 2023'te en yoğun sipariş saatleri, akşamüstü 17.00 ile 20.00 arası oldu. En yoğun saat olan 18.00, iş çıkışı ve akşam yemeği hazırlıklarının yoğun olduğu bir dönemi işaret ederken, bu saatlerdeki siparişlerin toplam siparişlerin %36?sını oluşturması, günlük rutinlerin önemini vurguluyor.