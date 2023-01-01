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Halit Ergenç Ve Tuba Büyüküstün'lü Diziden İlk Kareler Geldi

Diziden ilk kareler geldi, polemikler başladı

  1. Merakla beklenen "Yarın Yokmuş Gibi" dizisinin setinden ilk kareler paylaşıldı. Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay?ın oturduğu dizinin başrollerini Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç paylaşacak.

    Merakla beklenen "Yarın Yokmuş Gibi" dizisinin setinden ilk kareler paylaşıldı. Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay?ın oturduğu dizinin başrollerini Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç paylaşacak.

  2. Dizinin başrollerini ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün paylaşıyor. Dizinin yapımcılığını Saner Ayar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Zeynep Günay oturuyor.

    Dizinin başrollerini ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün paylaşıyor. Dizinin yapımcılığını Saner Ayar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Zeynep Günay oturuyor.

  3. Senaryosu Ekin Atalar tarafından 2003 yapımı Theo van Gogh'un yönettiği "Interview" filminden uyarlanan dizi, romantizm ve gizem dolu bir atmosfer sunacak.

    Senaryosu Ekin Atalar tarafından 2003 yapımı Theo van Gogh'un yönettiği "Interview" filminden uyarlanan dizi, romantizm ve gizem dolu bir atmosfer sunacak.

  4. Çekimleri 9 Aralık'ta başlayan dizi, genç oyuncu Manolya ile deneyimli gazeteci Hakan'ın bir röportaj için bir araya gelmeleri ve bu vesileyle başlayan karmaşık ilişkilerini konu alıyor.

    Çekimleri 9 Aralık'ta başlayan dizi, genç oyuncu Manolya ile deneyimli gazeteci Hakan'ın bir röportaj için bir araya gelmeleri ve bu vesileyle başlayan karmaşık ilişkilerini konu alıyor.