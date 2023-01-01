Halit Ergenç Ve Tuba Büyüküstün'lü Diziden İlk Kareler Geldi
Diziden ilk kareler geldi, polemikler başladı
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Merakla beklenen "Yarın Yokmuş Gibi" dizisinin setinden ilk kareler paylaşıldı. Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay?ın oturduğu dizinin başrollerini Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç paylaşacak.
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Dizinin başrollerini ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün paylaşıyor. Dizinin yapımcılığını Saner Ayar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Zeynep Günay oturuyor.
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Senaryosu Ekin Atalar tarafından 2003 yapımı Theo van Gogh'un yönettiği "Interview" filminden uyarlanan dizi, romantizm ve gizem dolu bir atmosfer sunacak.
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Çekimleri 9 Aralık'ta başlayan dizi, genç oyuncu Manolya ile deneyimli gazeteci Hakan'ın bir röportaj için bir araya gelmeleri ve bu vesileyle başlayan karmaşık ilişkilerini konu alıyor.
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