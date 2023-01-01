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Xiaomi Elektrikli Otomobilini Tanıttı

Akıllı telefon ve teknolojik ürünleriyle tanınan Çinli Xiaomi, elektrikli otomobil piyasasına giriş yaptı. Marka yeni sedan modeli SU7'yi resmen tanıttı.

  1. Çinli teknoloji devi Xiaomi otomotiv sektörüne resmen adım attı. Marka, uzun zamandır adından söz edilen ve tanıtılması beklenen elektrikli sedanı SU7'yi (Speed &#8203;&#8203;Ultra) tanıttı.

    Çinli teknoloji devi Xiaomi otomotiv sektörüne resmen adım attı. Marka, uzun zamandır adından söz edilen ve tanıtılması beklenen elektrikli sedanı SU7'yi (Speed ​​Ultra) tanıttı.

  2. Etkinlikte konuşan şirketin CEO'su Lei Jun, 15 ila 20 yıl içinde dünyanın en büyük 5 otomobil üreticisinden biri olacaklarını belirtti.

    Etkinlikte konuşan şirketin CEO'su Lei Jun, 15 ila 20 yıl içinde dünyanın en büyük 5 otomobil üreticisinden biri olacaklarını belirtti.

  3. V6, V6S ve V8 adıyla 3 farklı ünite ile gelecek olan modelin V8 versiyonu 2025 yılında üretime geçecek. V6 modeli 400 Nm tork ve V6S modeli 500 Nm tork üretecek.

    V6, V6S ve V8 adıyla 3 farklı ünite ile gelecek olan modelin V8 versiyonu 2025 yılında üretime geçecek. V6 modeli 400 Nm tork ve V6S modeli 500 Nm tork üretecek.

  4. Batarya konusunda yine Çinli dev marka CATL ile çalışan Xiaomi bu modelinde, 800V yüksek voltajlı yüzde 77,8 hacim verimliliğine sahip entegre bir batarya kullanıyor. 150 kWh'lık batarya paketiyle 1200 kilometre menzil vadeden aracın, 132 kWh'lık pakete sahip versiyonu 1000 kilometre menzil sunuyor.

    Batarya konusunda yine Çinli dev marka CATL ile çalışan Xiaomi bu modelinde, 800V yüksek voltajlı yüzde 77,8 hacim verimliliğine sahip entegre bir batarya kullanıyor. 150 kWh'lık batarya paketiyle 1200 kilometre menzil vadeden aracın, 132 kWh'lık pakete sahip versiyonu 1000 kilometre menzil sunuyor.

  5. Aracın iç mekanında ise yine teknolojik dokunuşlar dikkat çekiyor. 16.1 inçlik multimedya ekranı 3K kalitede görüntü sunuyor. Ayrıca ön cama yansıtılan 56 inçlik büyük bir head-up display özelliği bulunuyor.

    Aracın iç mekanında ise yine teknolojik dokunuşlar dikkat çekiyor. 16.1 inçlik multimedya ekranı 3K kalitede görüntü sunuyor. Ayrıca ön cama yansıtılan 56 inçlik büyük bir head-up display özelliği bulunuyor.