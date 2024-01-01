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Trafikte Bunları Yapan Yandı!

Trafikte bunları yapan yandı!

  1. Trafik cezalarına 1 Ocak 2024 itibariyle yüzde 56.46 zam geldi. Trafikte bunları yapanların canı fena halde yanacak. Drift atmak, alkollü araç kullanmak, kırmızı ışıkta geçmek, radara yakalanmak cebinizi fena halde yakacak. İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları...

    Trafik cezalarına 1 Ocak 2024 itibariyle yüzde 56.46 zam geldi. Trafikte bunları yapanların canı fena halde yanacak. Drift atmak, alkollü araç kullanmak, kırmızı ışıkta geçmek, radara yakalanmak cebinizi fena halde yakacak. İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları...

  2. Trafik cezaları her yıl olduğu gibi 2024 yılına girilmesiyle birlikte yükseldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranına göre yeni yılda trafik cezaları yüzde 56,46 artacak.

    Trafik cezaları her yıl olduğu gibi 2024 yılına girilmesiyle birlikte yükseldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranına göre yeni yılda trafik cezaları yüzde 56,46 artacak.

  3. 1 Ocak 2024?ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası da 1510 lira olacak. Alkollü araç kullanımının cezası 4 bin 250 liradan, 6 bin 735 liraya yükselecek. Cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira olacak.

    1 Ocak 2024?ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası da 1510 lira olacak. Alkollü araç kullanımının cezası 4 bin 250 liradan, 6 bin 735 liraya yükselecek. Cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira olacak.

  4. İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları<p> Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 6.440 TL <br> Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 8.075 TL <br> Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma): 12.978 TL

    İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları

    Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 6.440 TL
    Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 8.075 TL
    Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma): 12.978 TL

  5. Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL <br> Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak: 33.240 TL

    Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL
    Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak: 33.240 TL

  6. Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek: 12.978 TL<br> Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak: 586 TL<br> Aracı plakasız kullanma 8.167 TL

    Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek: 12.978 TL
    Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak: 586 TL
    Aracı plakasız kullanma 8.167 TL

  7. Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak:586 TL<br> Araca sahte plaka takmak veya kullanmak: 32.171 TL<br> Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak: 32.171<br> Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması: 1.507 TL

    Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak:586 TL
    Araca sahte plaka takmak veya kullanmak: 32.171 TL
    Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak: 32.171
    Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması: 1.507 TL

  8. Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak: 3.136 TL

    Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak: 3.136 TL

  9. Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması: 1.507 TL<br> Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması : 3.136 TL<br> Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak: 13.978 TL<br> Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak: 12.978 TL<br> Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile motorlu araç kullanmak: 2.610 TL

    Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması: 1.507 TL
    Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması : 3.136 TL
    Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak: 13.978 TL
    Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak: 12.978 TL
    Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile motorlu araç kullanmak: 2.610 TL

  10. Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL <br> Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek: 1.507 TL<br> Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek: 1.507 TL<br>Drift atma cezası 32.234 TL <br> Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL <br> Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL <br> Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL

    Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL
    Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek: 1.507 TL
    Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek: 1.507 TL
    Drift atma cezası 32.234 TL
    Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL
    Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL
    Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL

  11. Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL <br> Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL <br> Hız sınırını %30-%50?ye kadar aşma 3.136 TL <br> Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL

    Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL
    Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL
    Hız sınırını %30-%50?ye kadar aşma 3.136 TL
    Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL

  12. Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL <br> Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.507 TL <br> Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL

    Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL
    Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.507 TL
    Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL

  13. Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL <br> Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 1.507 TL <br> Takip mesafesine uymama cezası 691 TL

    Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL
    Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 1.507 TL
    Takip mesafesine uymama cezası 691 TL

  14. Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL <br> Yasak yerde sollama yapma cezası 1.507 TL <br> Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL

    Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL
    Yasak yerde sollama yapma cezası 1.507 TL
    Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL