Trafikte bunları yapan yandı!

Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak:586 TL

Araca sahte plaka takmak veya kullanmak: 32.171 TL

Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak: 32.171

Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması: 1.507 TL