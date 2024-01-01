Türkiye Yeni Yıla Böyle Girdi!
Hoşgeldin 2024!
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Türkiye yeni yıla girdi... Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle ve kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Hoşgeldin 2024... Yeni yıl ülkemize, İslam alemine, mazlumlar coğrafyasına huzur getirsin...
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Hoşgeldin 2024... İnternethaber ailesi olarak yeni yılınızın sizlere sağlık, huzur, mutluluk, bol kazanç getirmesini diliyoruz...
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İstanbul'da yeni yıla İstiklal Caddesi'nde girmek isteyen vatandaşlar ve turistler yoğunluk oluşturdu.
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İstanbul'da yeni yıla Kadıköy'de girmek isteyen vatandaşlar ve turistler yoğunluk oluşturdu.
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Yılbaşında Taksim?de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından yabancı uyruklu kişilere yönelik bir denetim gerçekleştirildi.
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Polis tarafından mobil araca alınan yabancı uyruklu insanlardan alınan parmak izi ile vize ihlali, illegal giriş, kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi.
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Yapılan kontrollerden şüpheli bir kişiye rastlanmadı.