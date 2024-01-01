Türkiye Yeni Yıla Böyle Girdi!

7 ayda Meclis aritmetiğinde yaşanan değişiklikler
7 ayda Meclis aritmetiğinde yaşanan değişiklikler
Enerji Bakanı Bayraktar: Şırnak petrol kenti olacak
Enerji Bakanı Bayraktar: Şırnak petrol kenti olacak
Filistin'e destek yürüyüşünden dönenlere 'Arap sevicisiniz' diyerek yumrukladı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönenlere 'Arap sevicisiniz' diyerek yumrukladı
Lokanta ve kafelerde fiyatlar girişte yer alıcak
Lokanta ve kafelerde fiyatlar girişte yer alıcak
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
Benzin ve motorine zam yolda
Benzin ve motorine zam yolda
Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Adana'da elektrikli soba faciası: 3 ölü
Adana'da elektrikli soba faciası: 3 ölü
MİT DEAŞ'ın sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı
MİT DEAŞ'ın sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı
Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak ?
Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak ?
Erkek hemşireye 'aptal' dedi, cezayı yedi
Erkek hemşireye 'aptal' dedi, cezayı yedi
Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı
Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı
2024'ün ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş
2024'ün ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretleri arttı
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretleri arttı
Sağlık Bakanı Koca, yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı
Hakkari'de art arda depremler
Hakkari'de art arda depremler
Kamu sosyal tesislerinde konaklama ücretlerine zam
Kamu sosyal tesislerinde konaklama ücretlerine zam
Adalet Bakanı: 'Adaletin Yüzyılı' olması için tüm gayretimizle çalışacağız'
Adalet Bakanı: 'Adaletin Yüzyılı' olması için tüm gayretimizle çalışacağız'
Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı
Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı
2024 Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
2024 Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
2023 yılında 804 milyon 131 bin 471 muayene yapıldı
2023 yılında 804 milyon 131 bin 471 muayene yapıldı
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
2024 yılı kamu konutları kira bedelleri belli oldu
2024 yılı kamu konutları kira bedelleri belli oldu
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
Asgari ücret sonrası iki ilde ekmek fiyatına zam
Asgari ücret sonrası iki ilde ekmek fiyatına zam
İki kamu kurumuna 70 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
İki kamu kurumuna 70 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Eğitimde yeni müfredat hazırlığı: Kademeli olarak uygulanacak
Eğitimde yeni müfredat hazırlığı: Kademeli olarak uygulanacak
Ak Parti'den yerel seçim vaadi: İl merkezleri seyreltilecek
Ak Parti'den yerel seçim vaadi: İl merkezleri seyreltilecek
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta

Türkiye Yeni Yıla Böyle Girdi!

Hoşgeldin 2024!

  1. Türkiye yeni yıla girdi... Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle ve kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Hoşgeldin 2024... Yeni yıl ülkemize, İslam alemine, mazlumlar coğrafyasına huzur getirsin...

    Türkiye yeni yıla girdi... Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle ve kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Hoşgeldin 2024... Yeni yıl ülkemize, İslam alemine, mazlumlar coğrafyasına huzur getirsin...

  2. Hoşgeldin 2024... İnternethaber ailesi olarak yeni yılınızın sizlere sağlık, huzur, mutluluk, bol kazanç getirmesini diliyoruz...

    Hoşgeldin 2024... İnternethaber ailesi olarak yeni yılınızın sizlere sağlık, huzur, mutluluk, bol kazanç getirmesini diliyoruz...

  3. İstanbul'da yeni yıla İstiklal Caddesi'nde girmek isteyen vatandaşlar ve turistler yoğunluk oluşturdu.

    İstanbul'da yeni yıla İstiklal Caddesi'nde girmek isteyen vatandaşlar ve turistler yoğunluk oluşturdu.

  4. İstanbul'da yeni yıla Kadıköy'de girmek isteyen vatandaşlar ve turistler yoğunluk oluşturdu.

    İstanbul'da yeni yıla Kadıköy'de girmek isteyen vatandaşlar ve turistler yoğunluk oluşturdu.

  5. Yılbaşında Taksim?de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından yabancı uyruklu kişilere yönelik bir denetim gerçekleştirildi.

    Yılbaşında Taksim?de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından yabancı uyruklu kişilere yönelik bir denetim gerçekleştirildi.

  6. Polis tarafından mobil araca alınan yabancı uyruklu insanlardan alınan parmak izi ile vize ihlali, illegal giriş, kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi.

    Polis tarafından mobil araca alınan yabancı uyruklu insanlardan alınan parmak izi ile vize ihlali, illegal giriş, kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi.

  7. Yapılan kontrollerden şüpheli bir kişiye rastlanmadı.

    Yapılan kontrollerden şüpheli bir kişiye rastlanmadı.