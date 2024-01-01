MPİ çekiliş sonuçları sıralı tam liste belli oldu

Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan Teselli İkramiyesi tutarı 400.000 TL?dir.

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