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Gerçek Kestane Nasıl Anlaşılır?

Çin kestanesine dikkat! Pişince köpürüyorsa sakın tüketmeyin

  1. Kış mevsiminde yoğun ilgi gören ve en lezzetli yiyecekler arasında yer alan kestanenin Çin versiyonu da çıktı. Geleneksel sokak lezzetleri arasında yer alan kestanenin fiyatı el yakarken bazı satıcılar daha ucuz olan Çin kestanesine karşı uyarıda bulundu. Peki, gerçek kestane nasıl anlaşılır? İşte kestane alırken dikkat etmeniz gerekenler...

    Kış mevsiminde yoğun ilgi gören ve en lezzetli yiyecekler arasında yer alan kestanenin Çin versiyonu da çıktı. Geleneksel sokak lezzetleri arasında yer alan kestanenin fiyatı el yakarken bazı satıcılar daha ucuz olan Çin kestanesine karşı uyarıda bulundu. Peki, gerçek kestane nasıl anlaşılır? İşte kestane alırken dikkat etmeniz gerekenler...

  2. Kış mevsimi gelince yanmaya başlayan sobaların vazgeçilmezi kestane B1, B2 ve C vitaminleri içerir. Lif, mineral, vitamin ve antioksidan madde deposu olan kestane besleyici özelliği bakımından sürekli tüketilmektedir. Bazı satıcılar piyasada daha ucuza satılan Çin kestanesine karşı düşük kaliteli olduğu gerekçesiyle rağbet gösterilmemesi konusunda vatandaşı uyarıyor.

    Kış mevsimi gelince yanmaya başlayan sobaların vazgeçilmezi kestane B1, B2 ve C vitaminleri içerir. Lif, mineral, vitamin ve antioksidan madde deposu olan kestane besleyici özelliği bakımından sürekli tüketilmektedir. Bazı satıcılar piyasada daha ucuza satılan Çin kestanesine karşı düşük kaliteli olduğu gerekçesiyle rağbet gösterilmemesi konusunda vatandaşı uyarıyor.

  3. Yeni yıl öncesi Çin kestanesi tehlikesi ortaya çıktı. Kilosu 80-100 TL arası satılan kestaneler adeta zehir saçıyor. Ekipler birçok ilde harekete geçerek kilolarca sahte kestane ele geçirdi. Öte yandan geçen yıl kilosu 80 lira olan kestanenin fiyatı bu yıl 250 liraya kadar çıkıyor.

    Yeni yıl öncesi Çin kestanesi tehlikesi ortaya çıktı. Kilosu 80-100 TL arası satılan kestaneler adeta zehir saçıyor. Ekipler birçok ilde harekete geçerek kilolarca sahte kestane ele geçirdi. Öte yandan geçen yıl kilosu 80 lira olan kestanenin fiyatı bu yıl 250 liraya kadar çıkıyor.

  4. 'PİŞİNCE KABUĞUNDAN AYRILMAZ VE BEYAZ BEYAZ KÖPÜRÜR' Pazar tezgahlarında satılan çin kestaneleriyle ilgili açıklamalarda bulunan satıcılar "Piyasada Çin kestaneleri de satılıyor. Bunların arasındaki farkı ayırt etmek çok zor. Bu kestaneleri ancak pişirince anlarsınız. Tadı yok gibidir, pişince kabuğundan ayrılmaz ve beyaz beyaz köpürdüğü de olur. İnsanlar farkı anlayamıyor. Yerli kestanemiz 200-230 TL arasında satılıyor. Çin kestaneleri ise 80-130 TL'ye satılıyor. Ucuz diye Çin kestanesini satın alanlar genellikle pişman oluyor"

    'PİŞİNCE KABUĞUNDAN AYRILMAZ VE BEYAZ BEYAZ KÖPÜRÜR' Pazar tezgahlarında satılan çin kestaneleriyle ilgili açıklamalarda bulunan satıcılar "Piyasada Çin kestaneleri de satılıyor. Bunların arasındaki farkı ayırt etmek çok zor. Bu kestaneleri ancak pişirince anlarsınız. Tadı yok gibidir, pişince kabuğundan ayrılmaz ve beyaz beyaz köpürdüğü de olur. İnsanlar farkı anlayamıyor. Yerli kestanemiz 200-230 TL arasında satılıyor. Çin kestaneleri ise 80-130 TL'ye satılıyor. Ucuz diye Çin kestanesini satın alanlar genellikle pişman oluyor"

  5. "Şu an piyasada yüzde 80 oranında Çin'den gelen kestaneler satılıyor. Bu kestanelerin hiç tadı yok. Kabukları soyulmuyor. Ben bunların kestane olduğundan da emin değilim. İnsanları kandırıyorlar. Çin malı ürünleri yerli malı gibi satıyorlar. Onlar piştiği zaman köpürüyor, şekeri bir tarafa çıkıyor" diyerek uyarıda bulundular.

    "Şu an piyasada yüzde 80 oranında Çin'den gelen kestaneler satılıyor. Bu kestanelerin hiç tadı yok. Kabukları soyulmuyor. Ben bunların kestane olduğundan da emin değilim. İnsanları kandırıyorlar. Çin malı ürünleri yerli malı gibi satıyorlar. Onlar piştiği zaman köpürüyor, şekeri bir tarafa çıkıyor" diyerek uyarıda bulundular.

  6. 'HANGİSİ YERLİ HANGİSİ ÇİN KESTANESİ AYIRT ETMEK ZOR' Yerli kestanenin ayırt etmenin zor olduğunun altını çizen uzmanlar ancak pişirirken köpürdüğünde anlaşıldığına dikkat çekiyor.

    'HANGİSİ YERLİ HANGİSİ ÇİN KESTANESİ AYIRT ETMEK ZOR' Yerli kestanenin ayırt etmenin zor olduğunun altını çizen uzmanlar ancak pişirirken köpürdüğünde anlaşıldığına dikkat çekiyor.

  7. Bir diğer belirgin özelliklerden biri çin kestanlerinin mazot gibi kokmasıdır. Kestaneleri pişirdiğinizde hem köpürüyor hem de mazot gibi kokuyorsa uzmanlar kestanlerinin yenmemesi gerektiğine konusunda uyarıyor.

    Bir diğer belirgin özelliklerden biri çin kestanlerinin mazot gibi kokmasıdır. Kestaneleri pişirdiğinizde hem köpürüyor hem de mazot gibi kokuyorsa uzmanlar kestanlerinin yenmemesi gerektiğine konusunda uyarıyor.

  8. Pişince kabuğundan ayrılmayan ve tadı kötü olan kestanede çin kestanesi özelliklerine işaret ediyor.

    Pişince kabuğundan ayrılmayan ve tadı kötü olan kestanede çin kestanesi özelliklerine işaret ediyor.