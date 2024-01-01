Gerçek Kestane Nasıl Anlaşılır?

'PİŞİNCE KABUĞUNDAN AYRILMAZ VE BEYAZ BEYAZ KÖPÜRÜR' Pazar tezgahlarında satılan çin kestaneleriyle ilgili açıklamalarda bulunan satıcılar "Piyasada Çin kestaneleri de satılıyor. Bunların arasındaki farkı ayırt etmek çok zor. Bu kestaneleri ancak pişirince anlarsınız. Tadı yok gibidir, pişince kabuğundan ayrılmaz ve beyaz beyaz köpürdüğü de olur. İnsanlar farkı anlayamıyor. Yerli kestanemiz 200-230 TL arasında satılıyor. Çin kestaneleri ise 80-130 TL'ye satılıyor. Ucuz diye Çin kestanesini satın alanlar genellikle pişman oluyor"