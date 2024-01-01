Masterchef Yarışmacısı Eda Deliye Döndü!
Soluğu savcılıkta aldı
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Televizyon ekranlarının izlenme rekoru kıran yemek yarışması MasterChef yarışmacılarıyla da gündemden düşmüyor. Başarılı yarışmacı Eda Karabulut, sosyal medya yorumlarına ateş püskürdü. Adeta deliye dönen Eda Karabulut, soluğu savcılıkta aldı.
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TV8 ekranlarının vazgeçilemez yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, yemekleriyle gündem olduğu kadar yarışmacıların özel hayatıyla da adından sıklıkla söz ettiriyor.
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Yarışmacılardan biri olan Eda Karabulut, sosyal medyada kendine yapılan hakaret içerikli yorumlara katlanamadı.
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Soluğu savcılıkta alan Karabulut, yorum yapan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.
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"İĞRENÇ YARATIK" SÖZÜNE DELİYE DÖNDÜ
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Sosyal medyayı aktif kullanan ve binlerce takipçisi olan Eda Karabulut, kendisine söylenen "İğrenç yaratık, sevimsiz pislik" yorumlarına sesiz kalmadı.
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Savcılığa koşan Karabulut, yorumun sahibi Oğuz E. hakkında suç duyurusunda bulundu.