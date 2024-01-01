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Masterchef Yarışmacısı Eda Deliye Döndü!

Soluğu savcılıkta aldı

  1. Televizyon ekranlarının izlenme rekoru kıran yemek yarışması MasterChef yarışmacılarıyla da gündemden düşmüyor. Başarılı yarışmacı Eda Karabulut, sosyal medya yorumlarına ateş püskürdü. Adeta deliye dönen Eda Karabulut, soluğu savcılıkta aldı.

    Televizyon ekranlarının izlenme rekoru kıran yemek yarışması MasterChef yarışmacılarıyla da gündemden düşmüyor. Başarılı yarışmacı Eda Karabulut, sosyal medya yorumlarına ateş püskürdü. Adeta deliye dönen Eda Karabulut, soluğu savcılıkta aldı.

  2. TV8 ekranlarının vazgeçilemez yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, yemekleriyle gündem olduğu kadar yarışmacıların özel hayatıyla da adından sıklıkla söz ettiriyor.

    TV8 ekranlarının vazgeçilemez yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, yemekleriyle gündem olduğu kadar yarışmacıların özel hayatıyla da adından sıklıkla söz ettiriyor.

  3. Yarışmacılardan biri olan Eda Karabulut, sosyal medyada kendine yapılan hakaret içerikli yorumlara katlanamadı.

    Yarışmacılardan biri olan Eda Karabulut, sosyal medyada kendine yapılan hakaret içerikli yorumlara katlanamadı.

  4. Soluğu savcılıkta alan Karabulut, yorum yapan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Soluğu savcılıkta alan Karabulut, yorum yapan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

  5. "İĞRENÇ YARATIK" SÖZÜNE DELİYE DÖNDÜ

    "İĞRENÇ YARATIK" SÖZÜNE DELİYE DÖNDÜ

  6. Sosyal medyayı aktif kullanan ve binlerce takipçisi olan Eda Karabulut, kendisine söylenen "İğrenç yaratık, sevimsiz pislik" yorumlarına sesiz kalmadı.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ve binlerce takipçisi olan Eda Karabulut, kendisine söylenen "İğrenç yaratık, sevimsiz pislik" yorumlarına sesiz kalmadı.

  7. Savcılığa koşan Karabulut, yorumun sahibi Oğuz E. hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Savcılığa koşan Karabulut, yorumun sahibi Oğuz E. hakkında suç duyurusunda bulundu.