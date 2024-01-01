Hangi Araç Sahibi Ne Kadar MTV Ödeyecek?
2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 58 zamlandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı. 2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.
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Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? İşte araçlara göre 2024 yılı için MTV oranları...
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0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası 1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı
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1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 5851 TL 4-6 yaş - 4387 TL 1301-1600 cc
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 6439 TL 4-6 yaş - 4828 TL 1301-1600 cc
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 7026 TL 4-6 yaş - 5265 TL
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1601-1800 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 5613 TL'den 8894 TL'ye çıktı
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye çıktı
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1801-2000 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 17920 TL 4-6 yaş - 13800 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 19553 TL 4-6 yaş - 15061 TL
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2001 - 2500 cc
Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 26.885 TL 4-6 yaş - 19.517 TL
Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü
1-3 yaş - 29.332 TL 4-6 yaş - 21.290 TL
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2501 - 3000 cc
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 23.658 TL'den 37.485 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 20.583 TL'den 32.615 TL'ye çıktı
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan
1-3 yaş - 25.812 TL'den 40.898 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 22.453 TL'den 35.575 TL'ye çıktı
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4001 cc ve yukarısı
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 92.725 TL'den 146.932 TL'ye çıktı
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan
1-3 yaş - 101.153 TL'den 160.285 TL'ye çıktı
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0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
7-11yaş - 1308 TL 12-15 yaş - 987 TL 16 yaş ve üstü - 347 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
7-11yaş - 1437 TL 12-15 yaş- 1088 TL 16 yaş ve üstü - 383 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
7-11yaş - 1573 TL 12-15 yaş- 1188 TL 16 yaş ve üstü - 413 TL
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1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
7-11yaş - 2544 TL 12-15 yaş - 1798 TL 16 yaş ve üstü - 690 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
7-11yaş - 2801 TL 12-15 yaş- 1972 TL 16 yaş ve üstü - 754 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
7-11yaş - 3050 TL 12-15 yaş- 2153 TL 16 yaş ve üstü - 823 TL
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MOTOSİKLET 2024 MTV ORANLARI
100-250 cc 1-3 yaş arası - 625 TL 100-250 cc 4-6 yaş arası - 467 TL 100-250 cc 7-11 yaş arası - 345 TL 100-250 cc 12-15 yaş arası - 212 TL 100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 80 TL 251-650 cc 1-3 yaş arası - 1294 TL 251-650 cc 4-6 yaş arası - 979 TL 251-650 cc 7-11 yaş arası - 625 TL 251-650 cc 12-15 yaş arası - 345 TL 251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 212 TL
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MİNİBÜS
1-6 YAŞ ARASI - 2535 TL'den 4016 TL'ye çıktı 7-15 YAŞ ARASI - 1674 TL'den 2652 TL'ye çıktı 16 YAŞ ÜSTÜ - 817 TL'den 1294 TL'ye çıktı
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ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV İçten yanmalı otomobillerde uygulanan MTV elektrikli otomobillerde dörtte bire düşüyor olsa da, yeni modellerin yüksek motor gücü nedeniyle son dönemde MTV ödemeleri üst seviyelere çıkmış durumda. Elektrikli aracın yaşı, piyasa değeri ve kilovatı (kW) ödenmesi gereken MTV tutarında belirleyici.
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MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.
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MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.