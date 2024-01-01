1 Liraya Zigon Sehpa İçin Birbirlerini Ezdiler

Denizli?de fuar alanında düzenlenen alışveriş festivali, izdihama neden oldu. Festival alanına gelen misafirlere 500 TL ve üzeri alışveriş yapmaları halinde 1 TL karşılığında sahip olabilecekleri zigon sehpalar için kupon dağıtıldı. Fuarın ilk günü büyük ilgi gören kampanyada, 5 bin kişiye 1 TL karşılığında zigon sehpa verildi.