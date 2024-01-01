Bodrum'da Sağanak Etkili Oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, son 24 saatte metrekareye 23 kilogram yağış düştü.
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Bodrum?da sağanak yağış etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, bugün de sürerken, sokak ve caddeler su ile doldu.
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Bazı noktalarda mazgallar taşarken, derelerin debisi yükseldi. Son 24 saatte metrekareye 23 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri çalışma başlattı.
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Yağış nedeniyle Turgutreis Mahallesi?nde bir araç, yapımı süren yağmur drenaj hattına düştü.
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Olayla ilgili olarak Bodrum Belediyesi tarafından idari soruşturma başlatıldı.
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İlçede sağanağın aralıklarla etkili olması bekleniyor.
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