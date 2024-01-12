2024 Regaip Kandili Ne Zaman?

'Regaip Kandili zaman' sorusunun yanıtı pek çok Müslüman vatandaşın sorguladığı ve merak ettiği konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Öte yandan İslam dünyasında rahmeti, bereketi ve mağfireti ile bilinen üç ayların ilki olan Recep ayının başlangıç tarihi de yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, 2024 Recep ayının başlangıç tarihi ve bu yılın kandil tarihleri...