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2024 Regaip Kandili Ne Zaman?

Recep ayı ne zaman, hangi gün başlayacak?

  1. 'Regaip Kandili zaman' sorusunun yanıtı pek çok Müslüman vatandaşın sorguladığı ve merak ettiği konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Öte yandan İslam dünyasında rahmeti, bereketi ve mağfireti ile bilinen üç ayların ilki olan Recep ayının başlangıç tarihi de yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, 2024 Recep ayının başlangıç tarihi ve bu yılın kandil tarihleri...

    'Regaip Kandili zaman' sorusunun yanıtı pek çok Müslüman vatandaşın sorguladığı ve merak ettiği konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Öte yandan İslam dünyasında rahmeti, bereketi ve mağfireti ile bilinen üç ayların ilki olan Recep ayının başlangıç tarihi de yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, 2024 Recep ayının başlangıç tarihi ve bu yılın kandil tarihleri...

  2. RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

    RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

  3. REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

    REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

  4. 2024 KANDİL TARİHLERİ Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

    2024 KANDİL TARİHLERİ Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

  5. 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili 12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı 6 Şubat Salı: Mirac Kandili 24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili 11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı 5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi 9 Nisan Salı: Arefe 10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün) 11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün) 12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün) 15 Haziran Cumartesi: Arefe 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün) 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün) 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün) 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün) 7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı 16 Temmuz Salı: Aşure Günü 14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

    2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili 12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı 6 Şubat Salı: Mirac Kandili 24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili 11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı 5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi 9 Nisan Salı: Arefe 10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün) 11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün) 12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün) 15 Haziran Cumartesi: Arefe 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün) 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün) 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün) 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün) 7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı 16 Temmuz Salı: Aşure Günü 14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili