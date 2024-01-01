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Ev Kiralamada Yeni Dönem Resmen Başladı!

Yapana 1 milyon ceza var

  1. Yeni yıl ile birlikte ev kiralamayla ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Vatandaşlar 2024'te kira fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak ederken; 1 Ocak itibariyle ev kiralamada düzenlemeye gidildi. Düzenleme, evini 100 günden az kiralayan herkesi ilgilendirirken, evini yılda 4 kez kiralayanlar da takibe alınacak. Yeni kira düzenlemesinin şartları ve cezaları ise dikkat çekiyor. İşte tüm detaylar...

    Yeni yıl ile birlikte ev kiralamayla ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Vatandaşlar 2024'te kira fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak ederken; 1 Ocak itibariyle ev kiralamada düzenlemeye gidildi. Düzenleme, evini 100 günden az kiralayan herkesi ilgilendirirken, evini yılda 4 kez kiralayanlar da takibe alınacak. Yeni kira düzenlemesinin şartları ve cezaları ise dikkat çekiyor. İşte tüm detaylar...

  2. Yeni yıla girilmesiyle birlikte yeni maaşlar, yeni zamlar ve yeni düzenlemeler gündemdeki konuların başında geliyor. 2023 yılı özellikle büyükşehirlerdeki yüksek ev kiralarının konuşulduğu bir yıl olarak geride kalırken, yeni yıldan beklentiler arasında konut ve kira sorununun çözümü geliyor.

    Yeni yıla girilmesiyle birlikte yeni maaşlar, yeni zamlar ve yeni düzenlemeler gündemdeki konuların başında geliyor. 2023 yılı özellikle büyükşehirlerdeki yüksek ev kiralarının konuşulduğu bir yıl olarak geride kalırken, yeni yıldan beklentiler arasında konut ve kira sorununun çözümü geliyor.

  3. Vatandaşlar "2024'te kira fiyatları düşecek mi? Yeni yılda evler ne kadar zamlanacak? 2024 ev kiraları ne kadar olacak?" sorularına yanıt ararken; 1 Ocak itibariyle kiralarla ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanırken; 1 Ocak'tan itibaren artık evini günlük olarak kiralamak isteyen vatandaşlar bir dizi şartı yerine getirmek zorunda.

    Vatandaşlar "2024'te kira fiyatları düşecek mi? Yeni yılda evler ne kadar zamlanacak? 2024 ev kiraları ne kadar olacak?" sorularına yanıt ararken; 1 Ocak itibariyle kiralarla ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanırken; 1 Ocak'tan itibaren artık evini günlük olarak kiralamak isteyen vatandaşlar bir dizi şartı yerine getirmek zorunda.

  4. ATV Haber'de yer alan habere göre; dairesini günlük kiraya vermek isteyenler artık izin belgesi almak zorunda. Bu izin belgesini alabilmek içinse tüm kat maliklerinin onayı gerekiyor. Eğer kat maliklerinden bir kişinin bile onayı olmazsa, kiralama için izin belgesi almak mümkün değil.

    ATV Haber'de yer alan habere göre; dairesini günlük kiraya vermek isteyenler artık izin belgesi almak zorunda. Bu izin belgesini alabilmek içinse tüm kat maliklerinin onayı gerekiyor. Eğer kat maliklerinden bir kişinin bile onayı olmazsa, kiralama için izin belgesi almak mümkün değil.

  5. Söz konusu izinleri alan vatandaşlar, e devlet üzerinden izin belgesi için başvuruda bulunabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili yetkilileri de bu izni vermeden önce, konutu gelip inceleyecek.

    Söz konusu izinleri alan vatandaşlar, e devlet üzerinden izin belgesi için başvuruda bulunabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili yetkilileri de bu izni vermeden önce, konutu gelip inceleyecek.

  6. Konutun girişine asılacak <p> Söz konusu daire kiralama için uygunsa bu izin bir plaketle verilecek. Konutun girişine Bakanlığın vereceği bu plaket asılacak.

    Konutun girişine asılacak

    Söz konusu daire kiralama için uygunsa bu izin bir plaketle verilecek. Konutun girişine Bakanlığın vereceği bu plaket asılacak.

  7. 12 kişi sınırı <p> Kiralanan bir evde en fazla 12 kişi kalabilecek. 3 yaşından küçük çocukların sayısı esas alınmayacak. <p> Binada en az 5 dairesi olanlar, günlük kiraya verebilmek için iş yeri ruhsatı almak zorunda.

    12 kişi sınırı

    Kiralanan bir evde en fazla 12 kişi kalabilecek. 3 yaşından küçük çocukların sayısı esas alınmayacak.

    Binada en az 5 dairesi olanlar, günlük kiraya verebilmek için iş yeri ruhsatı almak zorunda.

  8. 1 milyon cezası var<p> Evini 100 günden kısa kiralayan herkes söz konusu kurallara uymak zorunda. Evini 100 günden daha uzun bir süre için kiralayanlar ise uygulamanın dışında kalacak ama takip edilecek. Aynı konut 1 yılda 100 günden uzun süreli kiraya verilirse sorumlusuna 1 milyon TL ceza kesilecek.

    1 milyon cezası var

    Evini 100 günden kısa kiralayan herkes söz konusu kurallara uymak zorunda. Evini 100 günden daha uzun bir süre için kiralayanlar ise uygulamanın dışında kalacak ama takip edilecek. Aynı konut 1 yılda 100 günden uzun süreli kiraya verilirse sorumlusuna 1 milyon TL ceza kesilecek.

  9. Yaptırımları arttı<p> İzin belgesi olmadan evini kiralayanları ise ağır yaptırımlar bekliyor. Evini izinsiz günlük kiralayanlanlara 100 bin TL ceza kesilecek. Cezayı ödeyip, 15 gün içinde izin almayıp, evini kiraya vermeye devam edene ise 500 bin TL daha ceza kesilecek.

    Yaptırımları arttı

    İzin belgesi olmadan evini kiralayanları ise ağır yaptırımlar bekliyor. Evini izinsiz günlük kiralayanlanlara 100 bin TL ceza kesilecek. Cezayı ödeyip, 15 gün içinde izin almayıp, evini kiraya vermeye devam edene ise 500 bin TL daha ceza kesilecek.

  10. Verilen iki cezaya rağmen izinsiz kiralama yapana 1 milyon TL'ye kadar yeni ceza kesilecek.

    Verilen iki cezaya rağmen izinsiz kiralama yapana 1 milyon TL'ye kadar yeni ceza kesilecek.