Survivor 2024 All Star 2. Eleme Adayı Belli Oldu
2. eleme adayı belli oldu
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Birbirinden güçlü isimler ile birlikte soluksuz izlediğimiz Survivor 2024 All Star'ın ikinci bölümü yayınlandı. Aksiyon dolu yarışmada öne çıkanlar şu şekilde: Önceki bölümde konseyde Kırmızı takımın belirlediği ilk aday Doğukan Manço oldu. İsminin çok fazla kişi tarafından yazıldığını öğrenen Manço, oylama yapılmadan önce gruplaşmalar olduğunu düşündü.
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'TABİİ Kİ KULİS YAPACAĞIM'
İlk eleme adayı olan Doğukan Manço, "Konsey çok büyük hayal kırıklığıyla başladı. 5-6 tane bekliyordum ama bir denge de olur diye düşünüyordum fakat dengeye dair hiçbir şey yoktu. Sanki herkes anlaşmış Doğukan'ı yazalım demiş gibiydi. En az bir ayı geçirmem lazım. Çünkü kaybedecek bir 10-15 kilom var. Onlar da biliyorlar benim 10 kilo kaybettikten sonra nasıl olacağımı. O yüzden yılanı başından ezmek istiyorlar haklı olarak." ifadelerini kullandı.
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'YILANIN BAŞINDAN EZMEK İSTİYORLAR'
Turabi, "Şöyle bir şey vardır Survivor'un en büyük yalanı 'kimseyle konuşmadım, kulis yapmadım, sadece kendi fikrimle isim yazıyorum' diyor ve herkes aynı ismi yazmış oluyor. Yalan yok, ben tabii ki de kulis yapacağım. Bozok baba, Ersin baba benim grubum. Biz birbirimizden ayrı tabii ki isim yazmayacağız. Eğer biz birbirimize fikir ayrılığı yapmadık diyorsak en büyük yalancıyızdır. Bunlar da Survivor'da her zaman vardır. Saman altında su yürütmeyi bırak, su kanalı açarlar ama yine de biz hiçbir şey yapmadık havasında takılırlar." dedi.
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'BİZ SENİNLE NASIL OYUN KAZANACAĞIZ'
Merve Aydın, "Bana en yakın iki isimden biri Doğukan'dı. Doğukan'ı yazma sebeplerimden bir tanesi daha oyuna başlamadan, parkur yanında 'benim atışım kötü'... Ama bütün Survivor atıştan oluşuyor Doğukan. Sen sürekli kendini buna kanalize edip, buna adapte edersen biz seninle nasıl oyun kazanacağız. Oyuna geliyorsun asla bizi dinlemiyorsun. Oyunun içinde seçme yaparken Doğukan bekle dememe rağmen duymuyorsun seçim yapıyorsun, yanlış karar veriyoruz. O yüzden Doğukan yazdım zaten. Eğer kendine güveniyorsa performansıyla adada kalmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.
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'KARŞISINA KİMİ KOYACAĞIZ MERAKLA BEKLİYORUZ'
Poyraz, "Dünkü konseyde Doğukan'ın adı çıktı. Beklendik bir sonuç oldu bizim için. Karşı takıma şöyle bir baktığımızda zaten genel bir huzursuzluk olduğunu görüyoruz ama Doğukan biraz da Turabi'yle olan kavgasından ve çatışmasından dolayı daha da dışlanmış gözüküyordu. Sonuçta öyle oldu. Doğukan ağır bir mağlubiyeti oldu onun için. Bakalım bugün dokunulmazlık oyununda karşısına kim gelecek. Karşısına kimi koyacağız merakla bekliyoruz." dedi.
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ÖDÜL YUMURTA
Murat Ceylan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazananı ek olarak yumurta ödülünü alacağını açıkladı. Kadınlar ve erkekler ayrı yarışacak. Turlarda 8 olan kazanacak. Eşitlik olması durumunda 3. tur oynanacak.
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SEDA AKTUĞLU SİNİRLENDİ
Seda Aktuğlu, eşleşmelerde Merve'nin kendisini seçmesine sinirlendi. Seda, 'Baydın Merve, hep istatistik kovalama, 2015'ten beri.' dedi. Merve, "Dokunulmazlık oynuyoruz, kazanacağız, sana ne, sana mı soracağım' cevabını verdi. Seda daha çok sinirlenerek" Kes sesini. Niye? Diğerlerini seçebilirdin. Ben de Berna'yı seçebilirdim. Baydın Merve' ifadelerini kullandı.Dokunulmazlık oyununun ilk turunda kadınlarda kırmızı takım 8-7'lik skorla 1-0 öne geçti. Erkeklerde de 8-7 skorla kazanan ekip 2-0 skorla dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu.
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MERVE GÖZYAŞLARINLA HAKİM OLAMADI
Murat Ceylan, 'Survivor'a zamansız veda etmek zorunda kaldı. Yılmadı ameliyat olmak zorunda kaldı. Yetmedi çalıştı, o bir atlet... Merve Aydın bu dokunulmazlığı ağır bir bedelle haketti' diyerek dokunulmazlık sembolünü Merve'ye teslim etti. Merve bu sözler karşısında gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı. Merve Aydın, "Beni çok duygusallaştırdın. Gerçekten Survivor'ı ben çok seviyorum. Geçen sezon çok büyük bir şansızlık yaşadım evet, Allah kimseye böyle bir sakatlık vermesin. O sakatlıktan sonra toplayıp, beni buraya çağırdınız ve buraya geldiğim için inanılmaz mutluyum. Bıraktığım, kaldığım yerden devam ediyorum ama farklı bir Merve olarak devam ediyorum. Bütün arkadaşlarımı da tebrik ediyorum'dedi.
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İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU
Konseyde söz alan Doğukan Manço "Bugün yarışlarda bir takım çakallık kokuları sezdim. Bu kokuyu nerede olsa tanırım Hakan Hatipoğlu kokusu. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Çocuklar zehirlenmeyin" dedi. Survivor 2024 All Star'ın ikinci eleme adayı mavi takımdan Yaman oldu.