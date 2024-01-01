Survivor 2024 All Star 2. Eleme Adayı Belli Oldu

'YILANIN BAŞINDAN EZMEK İSTİYORLAR'

Turabi, "Şöyle bir şey vardır Survivor'un en büyük yalanı 'kimseyle konuşmadım, kulis yapmadım, sadece kendi fikrimle isim yazıyorum' diyor ve herkes aynı ismi yazmış oluyor. Yalan yok, ben tabii ki de kulis yapacağım. Bozok baba, Ersin baba benim grubum. Biz birbirimizden ayrı tabii ki isim yazmayacağız. Eğer biz birbirimize fikir ayrılığı yapmadık diyorsak en büyük yalancıyızdır. Bunlar da Survivor'da her zaman vardır. Saman altında su yürütmeyi bırak, su kanalı açarlar ama yine de biz hiçbir şey yapmadık havasında takılırlar." dedi.