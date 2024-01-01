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Karaciğeri Çürüten Beslenme!

Bir kaşığı bile çok tehlikeli

  1. Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğer, safra üretiminden kandaki kimyasalları düzenlemeye kadar birçok hayati özelliğe sahip. Bundan dolayı karaciğerin düzenli ve sağlıklı çalışması çok önemli. Günlük beslenmemizde yer alan, aslında çok masum gibi gözüken ancak tüm genel sağlığımız ve özellikle de karaciğer için oldukça zararlı olabilecek bazı besinler bulunuyor. İşte kesinlikle ağzınıza sürmemeniz gereken besinler...

    Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğer, safra üretiminden kandaki kimyasalları düzenlemeye kadar birçok hayati özelliğe sahip. Bundan dolayı karaciğerin düzenli ve sağlıklı çalışması çok önemli. Günlük beslenmemizde yer alan, aslında çok masum gibi gözüken ancak tüm genel sağlığımız ve özellikle de karaciğer için oldukça zararlı olabilecek bazı besinler bulunuyor. İşte kesinlikle ağzınıza sürmemeniz gereken besinler...

  2. ÇİN TUZU Birçok paketlenmiş hazır gıdada bulunan çin tuzu, karaciğerde iltihaplanmaya yol açabilir.

    ÇİN TUZU Birçok paketlenmiş hazır gıdada bulunan çin tuzu, karaciğerde iltihaplanmaya yol açabilir.

  3. Diğer adıyla monosodyum glutamat olarak bilinir ancak paketli gıdaların üzerinde hidrolize bitkisel protein, maya özü, çin tuzu ya da soya ekstresi gibi pek çok farklı şekilde adlandırılabilir.

    Diğer adıyla monosodyum glutamat olarak bilinir ancak paketli gıdaların üzerinde hidrolize bitkisel protein, maya özü, çin tuzu ya da soya ekstresi gibi pek çok farklı şekilde adlandırılabilir.

  4. Paketli gıdalar tüketmek yerine evde kendi atıştırmalıklarınızı hazırlamak çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

    Paketli gıdalar tüketmek yerine evde kendi atıştırmalıklarınızı hazırlamak çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

  5. CİPS İçerisinde yoğun miktarda zararlı yağ barındıran cipser karaciğerin en büyük düşmanları arasındadır.

    CİPS İçerisinde yoğun miktarda zararlı yağ barındıran cipser karaciğerin en büyük düşmanları arasındadır.

  6. Trans yağlar ve yüksek tuz miktarı ile cipsler diyabet, felç ve kalp hastalıklarına yol açabiliyor.

    Trans yağlar ve yüksek tuz miktarı ile cipsler diyabet, felç ve kalp hastalıklarına yol açabiliyor.

  7. KONSERVELER Konserve ürünler çabuk bozulmaması için yüksek miktarda tuz barındırır.

    KONSERVELER Konserve ürünler çabuk bozulmaması için yüksek miktarda tuz barındırır.

  8. Tuz ise karaciğer için sağlıksız besinlerin başında gelmektedir.

    Tuz ise karaciğer için sağlıksız besinlerin başında gelmektedir.

  9. Bu nedenle hazır konservelerden mümkün olduğunca kaçınmak, karaciğer sağlığını korumada oldukça önemlidir.

    Bu nedenle hazır konservelerden mümkün olduğunca kaçınmak, karaciğer sağlığını korumada oldukça önemlidir.

  10. FAST FOOD Patates kızartması, hamburger ve pizza kimsenin hayır diyemediği lezzetlerden olsa da karaciğerimiz için tam bir kabustur.

    FAST FOOD Patates kızartması, hamburger ve pizza kimsenin hayır diyemediği lezzetlerden olsa da karaciğerimiz için tam bir kabustur.

  11. Aşırı ve yüksek doymuş yağın içerisinde pişen bu tip yiyecekler karaciğerin sindirmesi için fazladan çalışmasına neden olur. Aynı zamanda kilo alımına ve karaciğer yağlanmasına da yol açarlar.

    Aşırı ve yüksek doymuş yağın içerisinde pişen bu tip yiyecekler karaciğerin sindirmesi için fazladan çalışmasına neden olur. Aynı zamanda kilo alımına ve karaciğer yağlanmasına da yol açarlar.

  12. KIZARTMA YAĞLARI VE MARGARİN: Sık sık tüketilen kızartmalar yalnızca kilo artışına neden olmaz. Aynı zamanda karaciğer hastalığına yakalanma riskini artırır.

    KIZARTMA YAĞLARI VE MARGARİN: Sık sık tüketilen kızartmalar yalnızca kilo artışına neden olmaz. Aynı zamanda karaciğer hastalığına yakalanma riskini artırır.

  13. Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada, dört ay boyunca trans yağlardan zengin bir beslenme tarzı ile beslenen farelerin dört ay sonunda karaciğerlerinin hasarlandığı görülmüştür

    Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada, dört ay boyunca trans yağlardan zengin bir beslenme tarzı ile beslenen farelerin dört ay sonunda karaciğerlerinin hasarlandığı görülmüştür

  14. GEREKSİZ KULLANILAN İLAÇLAR: Herhangi bir uzmana danışmadan, sık sık kullanılan ilaçların karaciğerinizi ciddi bir şekilde yorduğunu unutmayın. Dünya üzerindeki karaciğer hasarı vakalarının büyük çoğunluğunun antibiyotiklerden kaynaklı olduğu biliniyor.

    GEREKSİZ KULLANILAN İLAÇLAR: Herhangi bir uzmana danışmadan, sık sık kullanılan ilaçların karaciğerinizi ciddi bir şekilde yorduğunu unutmayın. Dünya üzerindeki karaciğer hasarı vakalarının büyük çoğunluğunun antibiyotiklerden kaynaklı olduğu biliniyor.

  15. Karaciğer, ilaçları metabolize ederek süzdüğü esnada hasar görebilir. Bu nedenle gereksiz yere antibiyotik ve ağrı kesici kullanmaktan vazgeçilmelidir.

    Karaciğer, ilaçları metabolize ederek süzdüğü esnada hasar görebilir. Bu nedenle gereksiz yere antibiyotik ve ağrı kesici kullanmaktan vazgeçilmelidir.

  16. ŞEKER Aşırı şeker tüketmek sadece dişlerinize zarar vermez, karaciğerinizi de kötü etkiler.

    ŞEKER Aşırı şeker tüketmek sadece dişlerinize zarar vermez, karaciğerinizi de kötü etkiler.

  17. Organlar yağ üretmek için tek tip şekeri kullanır, o da fruktozdur. Aşırı rafine şeker ve fruktozlu mısır şurubu kullanımı ise karaciğerde yağ birikmesine yol açarak çeşitli hastalıklara davetiye çıkarır.

    Organlar yağ üretmek için tek tip şekeri kullanır, o da fruktozdur. Aşırı rafine şeker ve fruktozlu mısır şurubu kullanımı ise karaciğerde yağ birikmesine yol açarak çeşitli hastalıklara davetiye çıkarır.

  18. TATLILAR Çoğumuzun severek tükettiği tatlılar aslında yüksek miktarda rafine şeker barındırır.

    TATLILAR Çoğumuzun severek tükettiği tatlılar aslında yüksek miktarda rafine şeker barındırır.

  19. Karaciğerin işlevlerinden biri olan şekeri yağa dönüştürmek, fazla şeker tüketildiğinde aşırı yağlanmaya neden olmaktadır.

    Karaciğerin işlevlerinden biri olan şekeri yağa dönüştürmek, fazla şeker tüketildiğinde aşırı yağlanmaya neden olmaktadır.

  20. EKMEK Sofraların vazgeçilmezi ekmek aslında karaciğer sağlığımızı korumak için uzak durmamız gereken yiyeceklerin başında geliyor. Ekmeğin içerisindeki yüksek miktarda rafine edilmiş tahıllar aslında şekere dönüşür. &#8203;

    EKMEK Sofraların vazgeçilmezi ekmek aslında karaciğer sağlığımızı korumak için uzak durmamız gereken yiyeceklerin başında geliyor. Ekmeğin içerisindeki yüksek miktarda rafine edilmiş tahıllar aslında şekere dönüşür. ​

  21. Karaciğerin işlemekte zorlandığı bu besinler maalesef yağ olarak depolanmaktadır. Mümkün olduğunca ekmek tüketmemek, tüketildiğinde ise çavdar ekmeği gibi sağlıklı seçeneklere yönelmek sağlıklı bir seçim olacaktır.

    Karaciğerin işlemekte zorlandığı bu besinler maalesef yağ olarak depolanmaktadır. Mümkün olduğunca ekmek tüketmemek, tüketildiğinde ise çavdar ekmeği gibi sağlıklı seçeneklere yönelmek sağlıklı bir seçim olacaktır.